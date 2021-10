Roba de maternitat per a ioga: opcions per portar durant l'embaràs

"Tot i que moltes embarassades consideren que els leggings de compressió que cobreixen la panxa són còmodes, d'altres poden pensar que estrenyen massa", diu Kristoffer.

"Els nostres cossos canvien cada dia durant l'embaràs", diu. "Jo preferia uns leggings amb una cintura superalta en una o dues talles més de la que tenia quan no estava embarassada".

No obstant això, si no estàs segura de si t'agraden els pantalons de cintura alta, Kristoffer recomana els leggings de maternitat amb cintura plegable, que et permeten posar-te la peça per sobre o per sota de la panxa.

Si pots, ves a una botiga a emprovar-te uns leggings o uns pantalons de ioga de maternitat (i no t'oblidis dels pantalons curts ni dels capri) per saber millor com et van i com et sents quan et mous.

Love recomana sortir a caminar portant-los posats o provar-los en diferents postures per veure si són realment còmodes. "A més, si vols que no se t'abaixin constantment, emprovar-te'ls i moure't una mica t'ajudarà a assegurar-te que en tries uns d'adequats", explica Love.

"Ajup-te i mira't al mirall a la part del darrere per comprovar que quan el teixit que s'estira no es transparenta", afegeix.

Per últim, pensa en altres característiques especials que t'agradaria que tinguessin els leggings de maternitat. Les butxaques, per exemple, et permeten desar-hi el DNI i el telèfon fàcilment mentre vas a classe de ioga o tornes a casa.