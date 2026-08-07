Històries del futbol: Jackie Groenen

En col·laboració amb Rebel Girls
Jackie Groenen
La migcampista holandesa Jackie Groenen és apassionada del judo, però va decidir dedicar-se professionalment al futbol. Descobreix com es va decantar pel camp en lloc de l'art marcial i va guanyar el campionat europeu de futbol amb els Països Baixos.
Jackie Groenen. Migcampista, holandesa. Data de naixement: 17 de desembre del 1994.
Hi havia una vegada una nena que estava indecisa entre dos esports. Quan tenia només 17 anys, la Jackie ja s'estava forjant un futur com a futbolista i com a judoka, és a dir, com a competidora de judo, un tipus d'art marcial del Japó.
La Jackie va entrar al seu primer equip de futbol professional quan era adolescent, però seguia competint en tornejos nacionals de judo sempre que podia. Tanmateix, un dia, la Jackie va haver de dir als seus entrenadors de futbol que s'havia trencat el maluc durant una competició i que no podia jugar. Llavors es va adonar que havia de triar.
Va sospesar les seves opcions. El futbol era molt emocionant: els llums, la velocitat, el vincle que es crea en un equip… D'altra banda, també li agradava la disciplina meticulosa del judo. En les competicions d'aquest esport, la Jackie només tenia una oponent i cap distracció.
"En el fons, crec que sempre vaig saber que em decantaria pel futbol".
La Jackie no tenia clar quina de les seves dues passions triaria per al seu futur professional. Amb el futbol, sabia que podria jugar en tornejos internacionals europeus i mundials, però amb el judo, podia arribar a participar en la competició internacional més famosa.
Hi va rumiar molt i es va intentar imaginar el seu futur en cadascun dels dos esports. Va reviure l'adrenalina de xutar una pilota amb força per davant de la portera i la satisfacció de fer caure la seva oponent a l'estora. I va prendre una decisió.
Ara, mentre corre pel camp, la Jackie no mira enrere. Quan ella i les seves companyes estan sincronitzades, treballen en equip en una harmonia perfecta; es passen la pilota, marquen gols i riuen juntes després d'una victòria. Ja ha participat en una Eurocopa femenina (i l'ha guanyat!), i està a punt per unir-se a l'equip del seu país per competir en una altra.