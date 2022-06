Com pots entrenar la força per obtenir resultats, segons l'entrenador Ben Bruno

La vida és plena de complicacions, però el fitnes no ho hauria de ser. Per això, Ben Bruno, el nostre entrenador de famosos més sincer, és aquí per desmuntar els mites més comuns, com ara el "Més és més" o el "No pots descansar mai", i per ajudar tothom (entre d'altres, Chelsea Handler o Justin Timberlake) a optimitzar els seus entrenaments per obtenir els resultats desitjats. En aquest episodi de "Trained", Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, xerra amb aquest entrenador llicenciat a la Universitat de Colúmbia (EUA), que no es considera cap geni. Ben Bruno explica com la seva carrera professional va començar amb uns problemes d'esquena, què ha après de les grans estrelles de Hollywood i per què potser a alguns de nosaltres ens convé deixar els burpees (només a alguns!). També ens descriu el seu mètode supersenzill, que consisteix a repetir només uns quants exercicis, la seva fórmula de simplicitat i la seva versió de la regla de 80/20 perquè tothom pugui assolir els seus objectius d'entrenament.