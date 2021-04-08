Com viure en el present, segons el psicòleg esportiu Graham Betchart

Podcast Trained: juga (i viu) en el present amb Graham Betchart
Consells
L'home que entrena els millors jugadors de l'NBA per aguditzar els reflexos ofereix consells per augmentar el teu rendiment en els estudis, a la feina o a casa.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
De vegades, en l'àmbit esportiu (i a la vida) ens capfiquem en el que ja ha passat o ens preocupa alguna cosa que encara no ha arribat. Segons l'autor, psicòleg esportiu i entrenador de rendiment mental Graham Betchart, que ha format alguns dels millors jugadors de l'NBA, la nostra capacitat de viure el moment present ens ajuda a entendre la diferència entre el que està bé i el que és fenomenal. En aquest episodi de "Trained", Betchart parla amb el director de rendiment sènior de Nike, Ryan Flaherty, sobre com entrenem el cos per guanyar força, velocitat i agilitat, i com, de la mateixa manera, també podem entrenar la ment per tocar de peus a terra. Comparteix tècniques breus de meditació per viure el moment, revela l'única estadística que realment importa i es planteja per què, si realment volem guanyar, hem de deixar d'obsessionar-nos amb la victòria.
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Ryan a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.