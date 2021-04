Com viure en el present, segons el psicòleg esportiu Graham Betchart

De vegades, en l'àmbit esportiu (i a la vida) ens capfiquem en el que ja ha passat o ens preocupa alguna cosa que encara no ha arribat. Segons l'autor, psicòleg esportiu i entrenador de rendiment mental Graham Betchart, que ha format alguns dels millors jugadors de l'NBA, la nostra capacitat de viure el moment present ens ajuda a entendre la diferència entre el que està bé i el que és fenomenal. En aquest episodi de "Trained", Betchart parla amb el director de rendiment sènior de Nike, Ryan Flaherty, sobre com entrenem el cos per guanyar força, velocitat i agilitat, i com, de la mateixa manera, també podem entrenar la ment per tocar de peus a terra. Comparteix tècniques breus de meditació per viure el moment, revela l'única estadística que realment importa i es planteja per què, si realment volem guanyar, hem de deixar d'obsessionar-nos amb la victòria.