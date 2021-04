Com es pot establir una relació saludable amb el menjar, segons la dietista Reshaunda Thornton

Segons la dietista més alternativa, Reshaunda Thornton, tots tenim una relació de per vida amb l'alimentació. La qüestió és si volem treballar perquè sigui una relació feliç i sostenible, o si preferim acostumar-nos a discutir en cada àpat. En aquest episodi de Trained, l'experta en nutrició i presentadora del podcast "The Dietitian Against Diets" (la dietista contra les dietes) parla amb Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, sobre com es poden deteriorar les relacions amb el menjar i què podem fer per recuperar els hàbits saludables. Reshaunda explica els motius pels quals ens posem restriccions a l'hora de menjar, per què això no funciona pràcticament mai i com podem reorganitzar la nostra manera de pensar per gaudir al màxim dels àpats saludables (i, fins i tot, d'un plat gran de natxos) sense sentir-nos culpables.