Com l'All-Star de l'NBA Jrue Holiday juga jocs mentals defensius

Viure el present és molt important, però de vegades cal pensar en el futur. Aquest és l'equilibri que ha ajudat Jrue Holiday, el base dels Milwaukee Bucks i jugador All-Star de l'NBA, a convertir-se en un dels millors defenses de bàsquet. Estudia els seus oponents abans del partit per llegir-ne la ment en temps real i anticipar-se al seu joc. Això els obliga a replantejar-se i modificar el seu següent moviment. En aquest episodi de "Trained", l'expert de la defensa parla amb el director de rendiment sènior de Nike Ryan Flaherty sobre les seves estratègies per guanyar (tant a la pista com a l'hora de fer de pare), la derrota com a motivació i com fer descansos per no perdre la motivació. També parla de com la família i la fe ens poden ajudar a posar-ho tot en perspectiva quan el marcador no està a favor nostre.