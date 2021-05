Assoleix els teus objectius amb consells mentals per a entrenaments de l'atleta de CrossFit Chandler Smith

Es podria pensar que l'estrella del cross-training Chandler Smith ho té tot: els músculs i l'actitud necessària per superar qualsevol repte que es marqui, a més dels valors per desafiar l'statu quo i defensar la igualtat en el seu esport. Però això no implica que aquest exsoldat de l'exèrcit dels EUA (des d'aquest any) no tingui punts febles com qualsevol altra persona. L'atleta negre que encapçala les posicions de les competicions de cross-training s'uneix al director sènior de rendiment de Nike, Ryan Flaherty, en aquest episodi d'inici de la vuitena temporada de "Trained". Descobreix quin és el seu menjar porqueria preferit, el seu secret per mantenir la calma en moments més complicats i els seus consells per desenvolupar el potencial en l'esport i en la vida.