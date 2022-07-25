L'efecte placebo funciona, t'expliquem per què

Descobreix el poder de l'efecte placebo
Consells
Quan la teva ment creu que una tècnica de recuperació és útil, acabes progressant. Al cos li importa ben poc si està o no provada científicament.
- L'efecte placebo consisteix a creure tan fermament en un resultat que el comences a sentir, independentment del que digui la ciència.
- No hi ha gaires proves que demostrin l'eficàcia dels banys amb gel, però el cervell pot alliberar endorfines de totes maneres quan en prens un, cosa que et proporciona molts beneficis.
- Descobreix les perspectives d'altres persones sobre els avantatges d'aquesta tècnica per millorar els resultats.
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Si la teva parella prepara una cafetera i t'assabentes que el cafè és descafeïnat quan ja t'has begut la meitat de la tassa, però tu et sents bé i amb energia, deixaries de beure'n? La resposta no és tan important com el fenomen que explica l'estímul sense cafeïna: l'efecte placebo.
"L'efecte placebo es produeix quan s'obté un resultat positiu a partir de les creences, en lloc de les característiques de l'acció mateixa", afirma la Dra. Shona Halson, professora associada de la Universitat Catòlica d'Austràlia especialitzada en recuperació. També es tracta de creure que el que fas té un efecte positiu, fins i tot si no n'hi ha cap prova.
Molts atletes, de manera conscient o inconscient, aprofiten l'efecte placebo per millorar el rendiment quan proven tècniques de recuperació noves i atractives. Malgrat la seva popularitat, molts d'aquests mètodes, com ara les pistoles de teràpia percussora (imagina't un trepant elèctric amb una pilota d'escuma) i la crioteràpia (ús de baixes temperatures en una cambra de gel), s'associen tant als beneficis fisiològics com a les vivències psicològiques, i de vegades fins i tot més a aquestes últimes.
En el cas dels mitjons de compressió, per exemple, es creu que redueixen la inflamació i el cruiximent muscular després de l'entrenament. No obstant això, una revisió sistemàtica recent dels articles científics que van publicar-se a l'Open Access Journal of Sports Medicine indica que els participants que portaven aquests mitjons van experimentar menys cruiximent muscular, però sense cap benefici pel que fa a les molèsties o a la inflamació musculars. Un altre estudi que va publicar-se a l'International Journal of Sports Physiology and Performance va descobrir que els efectes de recuperació dels mitjons milloren encara més quan els atletes creuen que funcionen.
També hi ha dispositius de compressió pneumàtica, que semblen embenats de guix suaus per als braços i les cames. Els investigadors indiquen a l'International Journal of Exercise Science que l'efecte placebo podria explicar per què els participants van registrar un temps de recuperació més ràpid i menys cruiximent d'aparició tardana quan portaven aquests dispositius que quan portaven un protector de compressió tradicional. Pot ser que l'aspecte de tecnologia avançada dels dispositius pneumàtics els faci semblar més beneficiosos? Ves a saber.
S'han observat resultats similars en altres mètodes de recuperació, com ara els banys de gel i els massatges. Algunes investigacions indiquen que els resultats de la majoria dels participants han estat més efectius quan han cregut en els beneficis de la teràpia. Això demostra, de nou, el poder que té la ment.
L'efecte placebo des del punt de vista psicològic
Això vol dir que les persones que pateixen l'efecte placebo han de dubtar de la seva experiència? Halson afirma que, tot i que la sensació sigui només mental, els impactes en el cos són ben reals.
"L'efecte placebo, normalment, es basa en expectatives gestionades pel còrtex prefrontal", explica la Dra. Lauren Atlas, investigadora de la neurociència afectiva i del dolor al Centre Nacional de Salut Complementària i Integral als Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units. "Aquesta regió pot connectar-se amb les altres que produeixen i alliberen substàncies químiques que afecten la resposta del cos, com ara les endorfines (hormones de la felicitat)". Tal com explica, hi ha diferents tipus de placebos, i alguns poden activar el sistema opioide per evitar que els senyals de dolor arribin al cervell, alhora que d'altres poden canviar-te les emocions i fer que et relaxis.
Tot i això, hi ha un altre motiu pel qual l'efecte placebo sempre està present, en concret, als estudis sobre recuperació. "En l'esport, aconseguir la victòria pot dependre de mil·lèsimes de segon", explica Halson. "Els atletes més competents faran tot el necessari per guanyar" i, especialment, si és una cosa tan senzilla com posar-se uns mitjons.
"Sentir que duus a terme un ritual pot incrementar el poder de l'efecte placebo", indica Halson. "La majoria de les tècniques de recuperació són experiències altament sensorials", explica. Així que, si creus que aportes alguna cosa positiva al teu cos quan tremoles de fred en un bany de gel o quan et fregues una placa de gel pels músculs, el fet de creure-ho i la seguretat que t'aporta poden millorar el teu rendiment. Halson afirma que com més desitgis que funcioni alguna cosa, més motius tindràs per creure que funcionarà.
Com beneficiar-se d'aquest efecte
Vols provar una nova tècnica de recuperació? Si ho fas amb dubtes, és probable que tinguis una mala experiència o el que els experts anomenen "efecte nocebo", explica Atlas. El millor que pots fer és no tenir prejudicis. Assegura't que l'eina o el mètode que facis servir, tant si és una pistola de teràpia percussiva com l'electroestimulació muscular, siguin adequades. Estan pensades per millorar la recuperació, no per tractar un problema físic més complex. "Si tens algun problema greu o lesió, és recomanable que busquis ajuda professional", afirma Halson.
Tens curiositat per alguna cosa que hagis vist a les xarxes o llegit online? Halson recomana que ho comentis amb altres persones, com els teus amics més actius o un/a fisioterapeuta que conegui diverses tècniques de recuperació, per conèixer les seves opinions. Si algú més s'interessa pels beneficis d'una tècnica, creuràs encara més en els efectes.
No cal anar més enllà per saber que, si creus que l'efecte placebo és real i eficient, sentiràs que funciona. Sí, l'efecte placebo té un efecte placebo. Interessant, oi?
Text: Ashley Mateo
Il·lustracions: Gracia Lam
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