L'efecte placebo funciona, t'expliquem per què

En el cas dels mitjons de compressió, per exemple, es creu que redueixen la inflamació i el dolor muscular després d'entrenar. No obstant això, una revisió sistemàtica recent dels articles científics publicats aquest any a l'"Open Access Journal of Sports Medicine" indica que els participants que portaven aquests mitjons van experimentar una percepció del dolor muscular menor, però sense cap mena d'avantatge respecte a les molèsties o a la inflamació musculars. Un altre estudi publicat a l'"International Journal of Sports Physiology and Performance" ha revelat que els efectes de recuperació dels mitjons milloren encara més quan els atletes creuen que funcionen.



També hi ha dispositius de compressió neumàtica, que semblen embenats de guix suaus per als braços i les cames. Els investigadors indiquen a l'"International Journal of Exercise Science" que l'efecte placebo podria explicar per què els participants van registrar un temps de recuperació més ràpid i menys dolor muscular d'aparició tardana quan portaven aquests dispositius que quan portaven una màniga de compressió tradicional. Pot ser que l'aspecte de tecnologia avançada dels dispositius neumàtics els faci semblar més beneficiosos? Ves a saber.



S'han observat resultats similars en altres mètodes de recuperació, com ara els banys de gel i els massatges. Algunes investigacions indiquen que els resultats de la majoria dels participants han sigut més efectius quan han cregut en els beneficis de la teràpia. Això demostra, de nou, el poder que té la ment.