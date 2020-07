Què és una pistola de massatges i per què en necessites una?

No hi ha cap estudi científic sobre les pistoles de massatge, que encara són relativament noves. Tanmateix, un estudi publicat al Journal of Clinical and Diagnostic Research va descobrir que els participants que van provar teràpies de vibració de 5 minuts o massatges de 15 minuts van patir menys dolor muscular fins a 72 hores després de l'exercici, en comparació amb els que no van rebre cap teràpia. A més, els participants que van utilitzar un dispositiu de vibració es van recuperar més ràpid que el grup dels massatges durant les primeres 24 hores.



Les pistoles de massatge són particularment efectives per a les persones que fan entrenaments intensos amb freqüència. Les pistoles no només acceleren la recuperació: també milloren el moviment quan s'utilitzen abans de l'entrenament perquè destensen la fàscia, explica Helms. També són perfectes per a persones que s'entrenen per competir, perquè disminueixen la rigidesa que pot provocar lesions, i per a les persones propenses a patir nusos i dolors localitzats. "Un rodet d'escuma estàndard no arriba a la profunditat necessària ni a zones localitzades del teixit i les mans no poden treballar tan ràpid com un cap motoritzat", afirma Helms.



Si tens accés a una pistola de massatges o estàs pensant a comprar-ne una, has de tenir en compte les indicacions següents: