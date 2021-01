Retrats: fer comunitat mitjançant el netbol amb Maggi Gao

Per norma general, la gent creu que el netbol és un esport "femení". Què n'opines?

Recordo que quan era petita em sentia una mica estranya perquè deien que jugava a un esport "femení". Crec que això implícitament feia pensar a la gent que no era un esport prou bo per als homes. Quan em vaig fer gran, em vaig adonar que el netbol requereix molta més precisió i agilitat que molts altres esports. Si hagués de triar un altre esport, seria el rugbi 7, per la seva potència i velocitat. Ara, hi ha una lliga de netbol masculina a Austràlia. No és professional i els jugadors no cobren. Però el fet que s'hagi format un equip masculí de netbol és tan important que, tard o d'hora, els jugadors acabaran sent professionals. Als països on el netbol és més conegut, es veu com l'esport ideal tant per a dones com per a homes.