Mantén-les netes i gaudeix-les més temps!
Ningú vol jubilar les seves sabatilles preferides. Amb una mica de cura, les podràs fer servir durant molt més temps del que et penses. Com més quilòmetres facis amb les teves, millor, tant per a tu com per al planeta.
Torna a posar-les a punt
Per reduir els residus, pots començar amb un pas senzill: tenir cura de les teves sabatilles perquè et durin més temps. Tracta-les com les teves companyes de running i gaudiran d'una vida plena. Els hàbits diaris també ajuden. Imagina tot el que podem aconseguir de manera col·lectiva si treballem en equip.
Vols més informació sobre el nostre compromís Move to Zero? Fes clic a continuació per descobrir més detalls sobre tot el que fem per reduir les emissions de carboni i els residus.
Segueix els passos adequats en cada cas
Has travessat una zona amb fang durant la teva ruta o has trepitjat un bassal sense voler? Aleshores, et convé netejar les sabatilles per mantenir-les en bones condicions i fer-les servir en moltes més aventures a l'aire lliure. Pel que fa a la neteja, no tots els casos són iguals. Si has acumulat brutícia a les sabatilles de running, segueix la guia de sota per fer-les netes.
Dissenys amb materials reciclats
Descobreix l'equipament de running fet a partir de materials ecològics o reciclats com a part de Move to Zero, el compromís de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Mantén-les netes i gaudeix-les més temps!
Ningú vol jubilar les seves sabatilles preferides. Amb una mica de cura, les podràs fer servir durant molt més temps del que et penses. Com més quilòmetres facis amb les teves, millor, tant per a tu com per al planeta.
Torna a posar-les a punt
Per reduir els residus, pots començar amb un pas senzill: tenir cura de les teves sabatilles perquè et durin més temps. Tracta-les com les teves companyes de running i gaudiran d'una vida plena. Els hàbits diaris també ajuden. Imagina tot el que podem aconseguir de manera col·lectiva si treballem en equip.
Vols més informació sobre el nostre compromís Move to Zero? Fes clic a continuació per descobrir més detalls sobre tot el que fem per reduir les emissions de carboni i els residus.
Segueix els passos adequats en cada cas
Has travessat una zona amb fang durant la teva ruta o has trepitjat un bassal sense voler? Aleshores, et convé netejar les sabatilles per mantenir-les en bones condicions i fer-les servir en moltes més aventures a l'aire lliure. Pel que fa a la neteja, no tots els casos són iguals. Si has acumulat brutícia a les sabatilles de running, segueix la guia de sota per fer-les netes.
Dissenys amb materials reciclats
Descobreix l'equipament de running fet a partir de materials ecològics o reciclats com a part de Move to Zero, el compromís de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.