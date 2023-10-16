Com es netegen els pantalons de beisbol en 6 passos senzills

Com es renten els pantalons de beisbol
Cura dels productes
Segueix aquests passos senzills per rentar els pantalons de beisbol i descobreix consells per deixar-los com nous i sense taques.
Material
- Llevataques amb base d'enzims.
- Sabó per rentar els plats líquid
- Detergent específic per a la roba esportiva
Utensilis
- Raspall per fregar o raspall de dents net que no es faci servir
Els pantalons de beisbol nous no es mantenen impecables o blancs durant gaire temps. Després que els jugadors de beisbol es llancin a terra per tocar la base de meta o per agafar la pilota, els pantalons de beisbol blancs que porten són la prova del seu esforç: solen acabar plens de taques de gespa, terra, suor i més coses.
Quan acaba el partit, arriba el moment de rentar els pantalons perquè conservin la brillantor partir rere partit. A continuació, t'ensenyem sis passos senzills per rentar els pantalons de beisbol a casa, amb consells per treure fins i tot les taques més difícils.
Consell: per obtenir els millors resultats i fer l'esforç mínim, renta'ls al més aviat possible. Com més tardis a rentar les taques i la suor, més difícil serà eliminar-les.
Com es renten els pantalons de beisbol
1.Tracta les taques abans de rentar els pantalons
En general, la manera més senzilla d'eliminar les taques és tractar cada taca per separat abans de rentar els pantalons de beisbol. Per començar, prova el producte per a les taques en una zona petita i oculta, com ara la part interna, per assegurar-te que no hi provoca cap descoloriment.
No has de tractar totes les taques de la mateixa manera. Les d'herba, per exemple, s'han de tractar de manera diferent de les de terra.
- Taques d'herba: opta per un llevataques, però comprova'n l'etiqueta per assegurar-te que és una solució amb base d'enzims. Per treure taques amb base de proteïnes, com les d'herba, els productes més efectius són els detergents i els llevataques amb base enzimàtica. Això és perquè aquests productes tenen proteïnes naturals que desfan les taques amb base proteica.
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- Taques de terra: els productes de neteja amb agents humectants, com ara el sabó líquid per als plats, el detergent de la roba o els esprais llevataques, solen funcionar per treure taques de terra. Per què? Doncs perquè els agents humectants permeten que l'aigua penetri millor al material que vols rentar.
Aplica la solució sobre la taca i cobreix-la tota. Després, deixa la peça en remull en aigua calenta fins a una hora. No cal que l'aigua superi els 38 graus.
Molts pantalons de beisbol Nike estan fets amb un 100 % de polièster i es poden deixar en remull, però és millor evitar fer això amb roba que contingui elastà o materials similars. Consulta l'etiqueta de la peça per assegurar-te'n.
Després d'haver deixat els pantalons en remull, frega la taca amb un raspall de dents net que no facis servir o amb un raspall específic per a això, de manera que les partícules de brutícia es desfacin. A continuació, ja podràs rentar els pantalons de beisbol seguint els passos següents.
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- Taques d'herba: opta per un llevataques, però comprova'n l'etiqueta per assegurar-te que és una solució amb base d'enzims. Per treure taques amb base de proteïnes, com les d'herba, els productes més efectius són els detergents i els llevataques amb base enzimàtica. Això és perquè aquests productes tenen proteïnes naturals que desfan les taques amb base proteica.
2.Prepara els pantalons de beisbol per rentar-los
Treu els cinturons, les proteccions i qualsevol altre accessori dels pantalons de beisbol i renta'ls per separat. Si els pantalons són blancs, evita ficar-los a la rentadora amb peces de color, ja que es podrien tenyir.
Finalment, tanca les cremalleres i els botons abans de rentar-los.
3.Tria la configuració de la rentadora
- Temperatura de l'aigua: pots fer servir tant aigua freda com calenta, sempre que la temperatura no superi els 60 graus. Comprova les especificacions del fabricant de la rentadora si no tens clara la selecció de la temperatura. Si tens dubtes, tria l'opció d'aigua calenta.
Nota: l'aigua massa calenta pot fer que la peça s'encongeixi i accelerar la pèrdua del color.
- Nivell de brutícia: és millor utilitzar un cicle adequat per a pantalons de beisbol amb taques, com ara un cicle per a roba molt bruta.
- Càrrega: fins i tot si rentes els pantalons de beisbol sols, et recomanem triar una càrrega mitjana o gran per aconseguir millors resultats, ja que una major quantitat d'aigua t'assegura que la peça es renti i s'esbandeixi millor.
- Temperatura de l'aigua: pots fer servir tant aigua freda com calenta, sempre que la temperatura no superi els 60 graus. Comprova les especificacions del fabricant de la rentadora si no tens clara la selecció de la temperatura. Si tens dubtes, tria l'opció d'aigua calenta.
4.Utilitza un detergent específic per a roba esportiva
Per obtenir els millors resultats, escull un detergent amb un nivell alcalí inferior a 7. Mentre que molts detergents estàndards tenen un nivell alcalí superior a 7, els nivells alts poden accelerar la pèrdua del color i fer que els pantalons de beisbol agafin un to grogós.
Per trobar un detergent amb un nivell alcalí baix, busca detergents que siguin específics per a roba esportiva.
Consell: Evita utilitzar suavitzants amb peces de roba que continguin materials Nike Dri-FIT, ja que pot reduir les propietats de gestió de la suor del teixit.
5.Comprova si ha quedat alguna taca
Després de rentar els pantalons de beisbol, comprova si ha quedat alguna taca abans d'eixugar-los. Les taques seques es poden incrustar al teixit, i això fa que siguin més difícils de treure. Si el teixit encara té taques després de rentar-lo, repeteix el procés abans d'eixugar els pantalons de beisbol.
6.Estén-los perquè s'eixuguin
Fes servir un penjador d'un material que no s'oxidi, com la fusta o el plàstic, per penjar els pantalons de beisbol. Deixa que els pantalons s'eixuguin completament.
Si tens poc temps i has d'eixugar els pantalons de beisbol a l'assecadora, fes servir el programa amb la temperatura més baixa i la funció de "només aire". Assegura't de no carregar massa l'assecadora: si hi ha més espai perquè circuli l'aire, els pantalons s'assecaran de manera més eficient.
Consell: es recomana desar els pantalons de beisbol en una zona fresca i seca, apartats de la llum del sol o de florescents. L'exposició a la llum pot fer que el teixit de nylon blanc es torni groc. Si deses els pantalons de beisbol en una capsa de cartró entre temporada i temporada, assegura't de posar-hi un folre per evitar que el color del cartró passi a la roba.
Preguntes freqüents
Com recupero el color blanc dels pantalons de beisbol?
Per rentar pantalons de beisbol blancs, fes servir lleixiu amb oxigen i segueix les instruccions de l'etiqueta. Evita fer servir lleixiu amb clor per rentar pantalons de beisbol, ja que pot danyar-ne el material.
Com puc eliminar la pols vermella dels pantalons de beisbol blancs?
Per eliminar la pols vermella dels pantalons de beisbol, aplica-hi sabó per rentar els plats, detergent o llevataques. Aplica el producte a la zona afectada, posa la peça en remull en aigua tèbia i frega la taca amb un raspall per ajudar a treure les partícules de pols.
Després, renta els pantalons de beisbol a la rentadora fent servir aigua tèbia o calenta, un detergent específic per a roba esportiva i un cicle adequat per a roba molt bruta. Assegura't de treure totes les taques abans d'estendre els pantalons perquè s'eixuguin.
Puc posar els pantalons de beisbol a la rentadora?
Els pantalons de beisbol Nike es poden rentar a la rentadora. Programa la rentadora amb aigua tèbia o calenta (no més de 60 graus) i selecciona la càrrega mitjana o gran per obtenir millors resultats. Fes servir detergent específic per a roba esportiva i selecciona l'opció de rentat per a roba molt bruta.
Puc ficar els pantalons de beisbol a l'assecadora?
És millor estendre'ls en un penjador d'algun material que no s'oxidi, com la fusta o el plàstic. Si no tens temps per estendre els pantalons i els has de ficar a l'assecadora, fes servir la temperatura més baixa i la funció de "només aire".
Text: Jessica Murri