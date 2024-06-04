Com pots fer que les sabatilles deixin de grinyolar

Cinc solucions per evitar que grinyolin les sabatilles
Cura dels productes
Tant si les sabatilles et grinyolen a causa de la humitat com si ho fan perquè les costures són massa rígides, segueix aquests consells per aconseguir que deixin de fer soroll quan camines.
Material
- Paper de diari
- Pólvores de talc
- Vaselina o oli de coco
- Suavitzant per a pell
- Sabó per a cuir (opcional)
Utensilis
- Una tovalloleta
- Esponja
Hi ha tres factors principals que fan que les sabatilles grinyolin: l'aigua, la fricció i el fet que siguin noves. No deixis de posar-te-les per culpa del soroll. Segueix aquests passos per identificar-lo i posar-hi remei.
Com evitar que les sabatilles facin soroll
1.Eixuga bé les sabatilles
Si la humitat excessiva fa que les sabatilles grinyolin, eixuga-les bé. Posar-les al sol perquè s'assequin no sempre permet arribar a la humitat que provoca el soroll. Treu les soles interiors, arruga paper de diari i fica'l fins a la puntera. Després, embolica les sabatilles amb una tovallola. Deixa-les assecar en una zona ben ventilada durant unes 12 hores. Col·locar-les a prop d'un ventilador o d'una sortida d'aire calent farà que s'assequin més de pressa.
Abans de tornar a posar les plantilles a les sabatilles, pots aplicar-hi pólvores de talc directament perquè absorbeixin la humitat que hi hagi quedat.
2.Accelera el període d'adaptació
A vegades, el soroll ve de la part exterior de les sabatilles. Això passa sobretot amb les sabatilles noves. L'origen del soroll poden ser les soles de goma noves o les costures rígides de la part exterior.
Com més portis unes sabatilles noves, més es donaran i menys grinyolaran. Per accelerar el procés, posa-te-les dins de casa perquè s'adaptin als peus. El so grinyolant hauria de desaparèixer quan les hagis portat més estona.
3.Redueix la fricció
Si el soroll ve de dins i no el provoca la humitat, prova de treure la sola interior i aplicar una capa fina de vaselina o oli de coco a la part inferior. Això ajudarà a reduir la fricció entre la sola interior i altres parts de les sabatilles.
4.Neteja i condiciona les sabatilles
De vegades, les sabatilles cruixen no perquè tinguin massa humitat, sinó perquè en tenen massa poca. Unes sabatilles extremament seques també poden fer soroll, sobretot si estan fetes de pell. Si vols solucionar aquest problema, fes servir un producte condicionador per a pell per humitejar les sabatilles i evitar que facin soroll.
Primer, treu els cordons i posa una mica de producte en un drap net. Frega suaument les parts superiors de pell amb moviments curts i circulars. Centra't en els plecs naturals que s'hagin format.
Les sabatilles de pell poden grinyolar si els cordons freguen la llengüeta. Per eliminar aquest soroll, pots fer servir sabó per a cuir, un producte especial per netejar, suavitzar i protegir la pell.
Aplica el sabó a un drap humit i frega les llengüetes fins que es formi escuma. Retira'l amb un drap o una esponja humits i nets. Si no tens sabó per a cuir, un producte condicionador per a pell també t'anirà bé.
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5.Posa't mitjons
No sempre són les sabatilles el que provoca el soroll. De vegades, són els peus. Si et fan soroll les sabatilles i no portes mitjons, prova de posar-te'n.
Uns mitjons invisibles també funcionen. Si les sabatilles deixen de grinyolar, sabràs que el problema venia de la fricció dels peus amb l'interior de les sabatilles.
Preguntes més freqüents
Què fa que les sabatilles grinyolin?
Les sabatilles noves solen fer soroll durant el període d'adaptació perquè les costures són rígides i les soles de goma, noves. La humitat atrapada dins de les sabatilles farà que grinyolin fins que s'hagin assecat del tot. Els punts de fricció entre la sola interior i la sola poden provocar sorolls, així com el fet d'anar sense mitjons.
Les sabatilles de pell poden fer soroll quan estan massa seques i s'han de condicionar, o si els cordons freguen contra la llengüeta.
Com puc evitar que les sabatilles grinyolin?
Les causes principals del soroll tenen una solució senzilla. Si les sabatilles són noves i grinyolen, porta-les per casa perquè les costures rígides i les soles noves es donin.
Si el problema és la humitat, pots eixugar les sabatilles a l'aire.
Si el soroll prové de la sola interior, afegeix-hi una mica de vaselina a la part inferior. Si les sabatilles són de pell i s'han assecat massa, aplica-hi un tractament condicionador per evitar que grinyolin i cruixin.
Text de Lesly Gregory