Com pots eliminar la pudor de les sabatilles
Cura dels productes
Tothom té unes sabatilles preferides que fan una mica de mala olor. Afortunadament, hi ha maneres d'eliminar-la i fer que el calçat torni a fer bona olor.
És un problema habitual que les sabatilles facin mala olor. Pot ser molest, perquè encara que tinguis els peus nets, les sabatilles fan pudor igualment. En el pitjor dels casos, pot ser tan desagradable que tinguis unes ganes increïbles d'eliminar la pudor.
El que provoca la mala olor són els bacteris. En creixen molts als peus i produeixen àcids orgànics (metanotiol, àcid isovalèric i àcid propanoic) en forma de productes residuals. Tot i que aquests bacteris no són perjudicials, poden deixar una olor persistent.
Per exemple, el metanotiol es produeix a causa del Brevibacterium, el bacteri principal que hi ha als peus. Aquest àcid orgànic té una olor sulfúrica distintiva que s'assembla a la que fan les cols quan es podreixen.
Els peus poden fer mala olor encara que els tinguis nets, en part perquè els peus contenen més glàndules sudorípares per centímetre quadrat que les altres parts del cos. La suor no fa mala olor per si mateixa, però els productes residuals bacterials, sí. Les sabatilles són un espai ideal perquè s'hi cultivin bacteris, ja que retenen la suor i la humitat i creen un entorn en què poden proliferar.
Vuit de les millors maneres d'eliminar la mala olor de les sabatilles
1. Posa't mitjons
Anar sense mitjons és una fórmula infal·lible perquè la suor deixi una mala olor a les sabatilles. Erica Coviello, entrenadora personal certificada, entrenadora de running certificada per Road Runners Club of America i exprofessora de ciències, explica que suar en sí no és el que provoca la mala olor, sinó els bacteris de la pell que se senten atrets per la humitat. "Aquestes olors provenen dels residus que es produeixen quan aquests microorganismes digereixen el que mengen".
L'entrenadora afegeix que els mitjons adequats gestionen la suor de la pell, de manera que mantenen els peus secs i eviten la proliferació de bacteris. "Com a mínim, la humitat es queda als mateixos mitjons, que després podran anar directament a la rentadora. Si no en portes, l'olor es quedarà a les sabatilles".
Aleshores, quin és el millor tipus de mitjons per evitar l'excés de suor? Coviello i Dustin Narde, responsable de productes Nike, coincideixen que els mitjons de llana són la millor opció. Segons Coviello, els olis de les fibres de la llana actuen com una barrera contra els bacteris, cosa que combat les males olors de manera natural. A més, moltes persones al·lèrgiques a la llana o la lanolina poden trobar roba esportiva confeccionada amb mescles de llana innovadores molt més còmodes i menys propenses a provocar irritació que, per exemple, un jersei tradicional.
Hauries de canviar els mitjons cada 6-12 mesos. Si busques uns mitjons de llana contundents, una bona opció són els mitjons alts amb amortiment Nike Everyday Wool (30 $). Els materials sintètics, com el polièster, també gestionen la suor dels peus per mantenir la pell al màxim de seca, tal com explica Coviello. Els mitjons amb amortiment Nike Everyday Plus (22 $) estan confeccionats amb una mescla de polièster i incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT, que manté els peus secs i còmodes durant tot el dia, facis l'activitat que facis.
2. Ruixa-les amb vinagre
Una altra manera de fer que les sabatilles facin bona olor és fer servir vinagre. Aquest producte neutralitza les olors i combat els bacteris, segons un estudi del 2014 publicat a la revista científica mBio. Combina vinagre de vi blanc i aigua a parts iguals, i posa la barreja en una ampolla d'esprai. Ruixa la solució per dins de les sabatilles després de fer-les servir i deixa que s'assequin. Fes-ho després de fer esport perquè facin bona olor durant més temps.
Consell: per maximitzar-ne l'efecte, neteja les sabatilles a fons per dins i per fora abans d'aplicar-hi la solució.
3. Fes servir bicarbonat
Vols treure la mala olor de les sabatilles amb un remei casolà? Fes servir bicarbonat. És un desodorant natural que absorbeix les olors i els bacteris. Hi ha dues maneres diferents de fer servir bicarbonat per treure la mala olor de les sabatilles:
- Barreja un quart de tassa de bicarbonat, un quart de tassa de llevat en pols i mitja tassa de midó de blat de moro. Per potenciar encara més la bona olor, afegeix-hi unes gotes del teu oli essencial preferit (consulta l'apartat següent). Posa una meitat de la mescla a cada mitjó. Lliga cada mitjó fent un nus a la part superior, posa'ls a les sabatilles respectives i deixa'ls durant tota la nit perquè n'absorbeixin l'olor.
- També pots escampar bicarbonat directament per les sabatilles i deixar-lo actuar durant un mínim de 24 hores.
4. Utilitza olis essencials
Els olis essencials d'arbre de te, clau d'espècia i fusta de cedre són desodorants populars amb propietats antifúngiques. Per exemple, un cas pràctic publicat a Mycobiology el desembre del 2007 va demostrar que l'oli essencial de clau d'espècia evita la proliferació de bacteris als peus, cosa que evita la mala olor. Aquests olis tenen un triple benefici: combaten els bacteris, eliminen les males olors i deixen una aroma agradable.
Posa unes gotes d'oli essencial directament a les sabatilles i deixa que s'assequin. També pots barrejar olis essencials amb altres remeis casolans com el bicarbonat o el vinagre.
5. Fes servir una barra de sabó
Un altre remei casolà per eliminar la mala olor de les sabatilles és posar una barra de sabó dins de cada sabatilla i deixar-la-hi tota la nit. El sabó mata els bacteris i l'olor que produeixen. A més, el sabó és porós, així que absorbeix la mala olor i la substitueix per una aroma agradable de sabó.
Consell: assegura't que les barres de sabó no estiguin humides abans de ficar-les dins de les sabatilles, perquè la humitat afavoreix l'aparició de bacteris.
6. Posa-les al sol
Assecar l'excés d'humitat de les sabatilles és una manera fàcil i efectiva d'eliminar-ne la mala olor. Exposa les sabatilles a la llum directa del sol durant unes hores després de fer exercici perquè s'assequin completament abans que te les tornis a posar.
7. Mantén una bona higiene de peus
És important cuidar tots els detalls quan et rentes els peus. Assegura't que et poses sabó o gel entre tots els dits del peu i per la sola i esbandeix-te'ls bé. A continuació, t'oferim més consells d'higiene per eliminar la mala olor de les sabatilles:
- Renta els mitjons cada vegada que els facis servir.
- Treu-te els mitjons i les sabatilles immediatament després d'entrenar-te per evitar que s'hi quedin atrapades les olors.
- Eixuga't els peus després de rentar-los. La humitat que quedi als peus afavorirà la proliferació de bacteris.
8. Comprova les soles interiors
Si has portat les mateixes soles interiors durant anys, probablement és hora de canviar-les. Sovint són les causants de la pudor de les sabatilles. "Les soles interiors estan fetes de materials porosos que absorbeixen i retenen la humitat de la zona, cosa que crea un entorn ideal per als bacteris causants de les males olors", diu Coviello.
Potser, si canvies les soles interiors, podràs eliminar les olors persistents. Coviello recomana triar materials com l'escuma de cel·la oberta o fibres naturals que puguin absorbir o gestionar la suor en lloc de deixar que es covi en altres parts de les sabatilles. També aconsella buscar marques o models que tinguin un tractament antimicrobià que inhibeixi la proliferació de bacteris o que tinguin orificis de ventilació dissenyats per a la circulació de l'aire. Així, les sabatilles s'eixugaran més ràpidament i es minimitzarà l'acumulació d'humitat.
Text: Danielle Zickl