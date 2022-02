Opcions útils per desar les teves sabatilles

Un sabater giratori és ideal per organitzar les sabates i és un complement perfecte per al racó de l'habitació. Pots posar-hi les sabatilles i girar-lo per accedir-hi fàcilment. Si normalment et canvies les sabates durant el dia, d'unes de running a unes per anar a treballar o per caminar per casa, amb aquest sabater les tindràs sempre a mà.

També hi ha un element que s'anomena "forma", que serveix més per donar o mantenir la forma de les sabatilles que com a mètode per emmagatzemar-les. Aquest element té forma de sabata amb una frontissa al mig. Està fet de fusta o de plàstic, ajuda a mantenir la forma de les sabates i evita que facin mala olor.

Les formes funcionen millor amb mocassins i sabates de vestir, és a dir, amb qualsevol tipus de sabatilles que es deformen quan es trepitgen o s'aixafen si els cau alguna cosa a sobre. A més, les pots fer servir en combinació amb la majoria de mètodes d'emmagatzematge habituals. Per a les botes, busca formes per a botes. Aquestes porten la seva funció una mica més enllà i fan que la forma de la canya de la bota també es mantingui. Són molt útils si deses les sabatilles o les botes a terra, on tenen més opcions de caure.