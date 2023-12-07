Opcions útils per desar les teves sabatilles

20 idees aprovades per experts per desar les sabatilles
Cura dels productes
No tornaràs a perdre mai cap sabatilla
L'emmagatzematge de les sabatilles pot ser tot un repte, tant si vols desar la teva col·lecció, com si vols deixar fora de la vista tots els models de fitnes o mantenir un armari petit ben endreçat. Siguem honestos: deixar els parells amuntegats a l'entrada de casa és temptador, però no queda bé.
"Desar les sabatilles pot ser tot un art, sobretot si en tens una col·lecció", diu la Jean Prominski, organitzadora professional certificada i fundadora de Seattle Sparkle, una empresa d'organització de la llar. "No només voldràs desar les sabatilles per parells per trobar-les quan les necessitis, sinó que un emmagatzematge adequat t'ajudarà a preservar la vida del teu calçat."
Hi ha opcions de tota mena per organitzar les sabatilles, des d'idees complexes per desar-les que requereixen prestatges addicionals fins a coses més senzilles, com ara capses amb un frontal transparent i una porta abatible de fàcil accés per exposar les sabatilles. A continuació, també trobaràs idees per desar les sabatilles en espais petits, com ara el vestíbul, així com detalls decoratius per amagar-ne les brutes en un tres i no res.
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Com organitzar les sabatilles per desar-les
Abans de començar amb l'organització de les sabatilles, separa-les per categories, ja siguin sabatilles d'entrenament, de vestir o de temporada. Aquest pas és especialment important perquè et permet llençar els parells que ja no fas servir, que tenen la sola desgastada o que ja no t'escauen.
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Una vegada tinguis clar quins parells vols conservar, pensa quan i com els fas servir. Separa els models que fas servir sovint d'aquells que només utilitzes en ocasions especials o quan plou.
"Si tens una gran col·lecció, potser cal dedicar tot un armari per desar les sabatilles", ens explica Prominski. En qualsevol cas, el millor és desar els models que facis servir més en un prestatge o estora a l'entrada.
"El més important és que el teu sistema sigui senzill, perquè no et costi gens mantenir-lo i puguis tornar els parells al seu lloc", afegeix.
Continua llegint per descobrir 20 solucions per desar sabatilles aprovades per experts i organitzades per lloc d'emmagatzematge.
7 idees per desar sabatilles a l'armari
1. Inverteix en capses transparents de sabatilles.
Tot i que apilar sabatilles dins de les capses originals en prestatgeries o a terra pot ser temptador, no és una solució òptima. "Les capses originals no mantenen la forma quan les apiles, per tant, els models es poden abonyegar", diu Prominski. "Tampoc no et permeten veure què hi ha dins la capsa, així que és difícil trobar el parell que necessites."
Les capses acríliques i transparents són una alternativa ben pràctica. Són resistents i podràs veure'n el contingut d'una ullada.
2. Munta prestatgeries als armaris.
No cal saber de tot en bricolatge per afegir unes prestatgeries flotants a l'armari. Pots comprar prestatgeries preparades per instal·lar-les o comprar suports i taulons de fusta en una botiga de bricolatge. Fins i tot pots demanar al dependent de la botiga que te'ls talli a mida.
Aquesta idea per desar sabatilles a l'armari és ideal si vols posar-les en línia en una prestatgeria, però no tens aquest espai a l'armari.
3. Penja un sabater metàl·lic.
Només trigaràs uns minuts a enllestir aquest truc d'organització. Aconsegueix un sabater de reixeta per a la porta i penja'l dins de la porta de l'armari per poder accedir-hi fàcilment.
4. Fes servir capses de plàstic per a sabatilles.
Converteix l'armari en una boutique amb capses apilables que deixin a la vista el perfil lateral de les sabatilles. Consell addicional: hi ha capses de sabatilles que s'han fabricat amb plàstic amb protecció UV i ajuden a evitar que el calçat es descoloreixi o s'esgrogueeixi.
5. Utilitza caixes grosses.
És possible que les caixes grosses de plàstic no tinguin portes abatibles, però les pots fer servir per desar els models de temporada o de les ocasions especials. Les transparents funcionen molt bé, però si finalment tries caixes opaques, marca-les amb una llista o amb fotos dels models que hi ha dins.
6. Afegeix una lleixa.
A vegades als vestidors hi ha espai per a una lleixa, que es pot convertir en el millor expositor de sabatilles. Pinta la nova lleixa per a sabatilles d'un color divertit per donar-li un toc especial.
Prominski destaca un detall que cal tenir en compte: les lleixes o prestatges oberts exposen els models a la pols i als canvis de temperatura i, per tant, és important mantenir-los nets, per evitar un desgast innecessari.
7. Munta un sabater de paret.
Un sabater de paret amb prestatgeries modulars és la solució definitiva per desar sabatilles a l'armari. Pots ajustar l'altura i la profunditat de la prestatgeria per aconseguir la solució perfecta que s'adapti a la teva col·lecció de models i a les teves necessitats.
5 idees per desar sabatilles en espais petits
8. Troba un sabater.
Planteja't l'opció d'adquirir un sabater per desar sabatilles en un espai petit. Hi ha una pila d'opcions de mides i dissenys diferents perquè trobis el sabater que s'adapti a les teves necessitats. Abans de comprar res, tingues en compte les mides de l'espai.
9. Tria una bossa amb compartiments per penjar sabatilles a la porta.
Aquesta opció és perfecta per a l'armari de l'entrada. Tria'n una feta de material PEVA transparent per poder veure fàcilment els models. Les bosses amb compartiments per a la porta també són ideals per recollir la brutícia de les sabatilles, però recorda que cal netejar-la de tant en tant.
10. Decora amb un moble sabater.
Un moble sabater pot amagar el calçat i, a més, donar personalitat a un espai petit. Desa les sabatilles a dins i aprofita la part de dalt com a consola o posa-hi una safata estreta per recollir objectes petits.
11. Fes servir un banc
Un banc petit aporta comoditat: al cap i a la fi, és més fàcil posar-se les sabatilles quan t'hi asseus. A més, pots deixar els parells que facis servir sovint a sota.
12. Fes espai per als cistells teixits.
Tria cistells teixits per desar els models amb un toc d'elegància. A més, els pots desar sota un banc o dins l'armari.
5 idees per desar sabatilles en espais estrets
13. Tria un sabater vertical.
Si un sabater tradicional no et va bé, tria'n un de vertical. "Un sabater vertical pot ser ben pràctic en espais petits o estrets", afegeix Prominski.
14. Expositors de sabatilles.
Encara que no tinguis gaire espai, aprofita la paret per exposar els teus parells més preats. Tot i que als prestatges flotants i transparents només hi cap un parell de sabatilles, els pots organitzar com vulguis.
15. Fes servir prestatges flotants petits.
Si instal·les diversos prestatges flotants petits en vertical, pots construir tu mateix un sistema d'armari per a sabatilles. Segons la mida de l'espai, aquesta solució pot tenir d'una a tres files.
16. Crea una prestatgeria de cubs.
Si hi ha prou espai, prova de combinar prestatgeries amb forma de cub. Els cubs ajuden a mantenir els models endreçats i accessibles.
17. Estalvia espai amb sabaters apilables.
Oblida't de les prestatgeries i compra organitzadors de sabatilles que es puguin apilar. D'aquesta manera els podràs alinear en files endreçades. Fins i tot n'hi ha d'ajustables perquè els facis servir amb sabatilles de perfil alt o planes, segons les teves necessitats.
3 idees per desar sabatilles al garatge
18. Utilitza una safata de goma per a les botes.
Com que al garatge és complicat controlar la humitat, potser no convé desar-hi els teus parells més preats. En comptes d'això, centra't en la funcionalitat. Una safata de goma per a botes és perfecta per als models bruts, com ara les sabatilles de trail running o les botes de senderisme.
19. Fes servir cistells de reixeta.
Els cistells de reixeta són ben pràctics quan necessites amuntegar sabatilles sense prioritzar l'estètica. Són especialment útils a cases on hi ha infants que només necessiten un lloc de fàcil accés per tirar les seves sabatilles.
20. Crea una solució integrada.
Als garatges acostuma a haver-hi molt d'espai a les parets, per això és bona idea construir una solució d'emmagatzematge integrada. La pots fer servir com a zona multifuncional per desar tant l'equipament esportiu com les sabatilles. Si és possible, instal·la-hi unes portes d'armari per evitar que tot s'ompli de pols.
Text: Yelena Moroz Alpert