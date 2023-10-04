Com es netegen les ulleres de sol en 4 passos senzills

Com pots netejar les ulleres de sol en 4 passos senzills
Cura dels productes
Abans de netejar les taques de les ulleres de sol amb la samarreta, dona un cop d'ull a aquests consells sobre com pots netejar correctament les ulleres de sol i evitar que es ratllin.
Material
- Sabó per rentar els plats suau
- Esprai antibaf (opcional)
Utensilis
- Drap de microfibra
Al llarg del temps, les ulleres de sol acumulen pols, suor, brutícia i taques, però amb les tècniques de neteja adequades, les pots deixar impecables. Tot i que sembli que netejar les ulleres de sol amb la roba és la manera més ràpida i pràctica, no és la millor opció. Només necessites un drap de microfibra, sabó per rentar els plats i aigua.
Dedicar una mica més de temps a netejar les ulleres de sol adequadament pot ajudar a evitar danys involuntaris, ratllades i deteriorament de la capa de protecció UV. Si t'estàs preparant per treure la brutícia d'unes ulleres de sol polaritzades, unes ulleres de llum blava o qualsevol altre tipus d'ulleres, segueix aquests consells fàcils per mantenir-les impecables.
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Com pots netejar les ulleres de sol
1.Mulla les lents
A la pica, remulla les ulleres amb l'aigua tèbia.
2.Ensabona-les amb els dits
Amb les mans netes, aplica una gota de sabó per rentar els plats suau a les dues cares de les lents. Fent servir el polze i el dit índex, frega les lents amb un moviment circular, però amb compte de no ratllar-les amb les ungles.
Aquest moviment ajuda a eliminar els olis naturals, el maquillatge, la suor i altres tipus de brutícia que pugui quedar enganxada a les lents. Assegura't de fregar la muntura també.
3.Esbandeix les ulleres de sol
Posa les ulleres de sol sota l'aixeta amb aigua tèbia per eliminar les restes d'escuma. Assegura't d'esbandir bé el sabó que quedi.
4.Eixuga-les molt bé
Fes servir un drap de microfibra per eliminar tota la humitat de les ulleres.
Si tens pensat polvoritzar una solució antibaf sobre les ulleres de sol, ara és el moment. L'esprai antibaf ajuda a evitar que les ulleres s'entelin durant els entrenaments més intensos o quan portes la mascareta i ulleres a la vegada.
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Com pots netejar les ulleres de sol sobre la marxa
Si ets fora de casa i no pots seguir els passos anteriors per netejar les teves ulleres de sol, pots portar un drap petit de microfibra dins la funda de les ulleres. Així pots evitar fer servir altres coses per netejar les ulleres, com ara una samarreta, que poden ratllar les lents.
També és bona idea portar una ampolla d'esprai desgreixant suau (disponible en moltes òptiques) a la bossa o al cotxe. Només cal que ruixis les lents i les netegis amb el drap de microfibra.
Com pots desar les ulleres de sol adequadament
Per mantenir les ulleres de sol en plena forma, desa-les en una funda rígida o en una bossa de microfibra quan no les portis. Deixar les ulleres de sol fora de la funda (al cotxe, per exemple) fa que s'hi acumuli pols. La llum del sol pot fer que la pols quedi marcada a les lents i que, a la llarga, la capa de protecció UV s'acabi deteriorant.
Què no s'ha de fer: tres errors comuns que cal evitar a l'hora de netejar les ulleres de sol
- No facis servir saliva
No netegis les ulleres de sol entelant-les amb l'alè o escopint-hi. La saliva és àcida i pot fer que les capes de les lents es desintegrin.
- No les netegis amb acetona, alcohol o netejavidres
Aquests productes són agressius per a les lents i també poden eliminar la capa de protecció UV. És millor utilitzar sempre sabó per rentar els plats suau per netejar les ulleres de sol.
- No netegis les ulleres de sol amb roba o mocadors de paper
Fer servir materials que no siguin la microfibra, inclosos els productes de paper com ara tovallons o mocadors, poden ratllar la superfície de les lents de les ulleres de sol. Per assegurar-te de no danyar les lents, és millor fer servir un drap de microfibra per netejar-les.
Com pots netejar les ulleres de sol en profunditat
Si les teves ulleres de sol encara no estan tan netes com voldries, porta-les a l'òptica perquè te les netegin a fons. Si els coixinets del nas s'han començat a descolorir, aquest procés de neteja en profunditat pot ajudar a fer que quedin com nous.
Preguntes freqüents
Cada quant hauria de netejar les ulleres de sol?
Cada quant hauries de netejar les ulleres de sol dependrà de la freqüència amb què les portes. No obstant això, si vols mantenir les teves ulleres de sol en les millors condicions, neteja-les cada cop que te les posis. Al llarg del dia, les ulleres poden acumular olis naturals, suor, brutícia, gèrmens i maquillatge.
Netejar-les sovint també pot ajudar a allargar la vida de les lents i assegurar que la brutícia no danyarà la capa de protecció UV a la llarga.
Quina és la millor manera de netejar les ulleres de sol polaritzades?
Les ulleres de sol polaritzades es netegen de la mateixa manera que qualsevol altre tipus d'ulleres. Fes servir aigua tèbia, una gota de sabó per rentar els plats suau i un drap de microfibra per netejar les lents. Fes moviments circulars i esbandeix el sabó de les lents quan acabis. Després, eixuga les ulleres amb un drap de microfibra net.
Cada quant he de canviar el drap de microfibra per netejar les ulleres?
Si fas servir un drap de microfibra habitualment per netejar les ulleres, canvia'l quan comencis a veure-hi pelussa o brutícia. Sabràs que és hora de canviar de drap quan ja no absorbeixi la brutícia quan netegis les lents.
Com puc netejar les ulleres de sol sobre la marxa?
Si no pots netejar les ulleres de sol fent servir aigua de l'aixeta i sabó, et recomanem portar un drap de microfibra i una ampolla petita d'esprai desgreixant suau (disponible en moltes òptiques) a la bossa o al cotxe. Només cal que ruixis les lents i les netegis amb el drap de microfibra.
Text: Jessica Murri