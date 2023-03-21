Com es netegen els guants de futbol americà

Com cal rentar els guants de futbol americà
Cura dels productes
Els guants de futbol americà s'embruten amb tot tipus de coses, des de la gespa fins al fang i la suor. Fes servir aquests consells per tenir els guants de futbol americà a punt per al pròxim partit.
Material
- Detergent o sabó suau
- Bicarbonat (opcional)
Utensilis
- Drap de neteja (opcional)
Els guants són un accessori versàtil per a qualsevol persona que jugui a futbol americà, ja que protegeixen les mans durant els placatges i ofereixen adherència quan llances i agafes la pilota. Tanmateix, quan ja els has portat per entrenar-te uns quants dies, els poden sortir taques de gespa i hi pot quedar suor i brutícia de molts tipus.
Igual que amb els uniformes de futbol americà, també cal rentar els guants regularment per allargar-ne la vida útil i donar-los un bon aspecte. Això sí, el mateix material adherent que t'ajuda a agafar la pilota fa que no els puguis ficar a la rentadora. L'opció més suau i més segura és rentar-los a mà. Segueix llegint a continuació per descobrir com cal rentar els guants de futbol americà sense que perdin l'adherència.
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Com cal rentar els guants de futbol americà
1.Comprova les instruccions de neteja dels guants
Abans de rentar-los, comprova'n l'etiqueta per veure si hi ha instruccions específiques del fabricant. Moltes marques aconsellen rentar a mà els guants, ja que els palmells tenen un folre de pell o d'una mescla de polièster i silicona que pot perdre l'adherència amb una rentada intensa.
Hi ha alguns guants que es poden ficar a la rentadora, però davant del dubte, és millor que els netegis a mà. L'etiqueta també pot especificar la temperatura ideal per rentar-los. Si no diu res sobre aquesta qüestió, fes servir aigua freda o tèbia.
Si tens uns guants de futbol americà Nike, renta'ls a mà seguint els passos que s'indiquen a continuació.
2.Elimina'n les restes de brutícia
Abans de rentar els guants, espolsa'ls a la pica per eliminar-ne les restes de brutícia o passa-hi un drap humit.
3.Omple l'aigüera amb una solució de neteja suau
Llavors, crea una solució de neteja per als guants. Omple la pica o una palangana amb aigua freda o tèbia (o la temperatura indicada a les instruccions del fabricant). A continuació, afegeix-hi una cullerada de detergent o sabó suau i remena-la perquè quedi ben distribuïda a l'aigua.
4.Submergeix els guants i frega'ls suaument
Fica els guants a l'aigüera o la palangana i deixa que absorbeixin el líquid durant uns minuts. Llavors, frega'n el palmell i el revers suaument amb els dits. Tingues en compte si hi ha algun material sensible o algun altre element, com ara una corretja al canell.
5.Esbandeix el sabó
Treu els guants de l'aigüera o la palangana, buida-la i torna-la a omplir amb aigua freda. Esbandeix els guants fins que no hi quedin restes de sabó. També pots esbandir els guants amb aigua fresca de l'aixeta fins que no hi surti gens d'escuma.
6.Deixa que s'assequin
Escorre suaument els guants per eliminar-ne l'excés d'aigua i deixa que s'assequin a l'aire. No facis servir mai l'assecadora per als guants de futbol, ja que l'escalfor podria fer malbé el teixit i reduir-ne l'adherència.
Com cal rentar els guants de futbol americà que fan mala olor
Si ja has provat els passos anteriors i els guants encara fan mala olor, segueix aquest consell addicional per reduir-la.
Renta'ls amb una solució de bicarbonat
Omple l'aigüera o la palangana amb aigua tèbia, afegeix-hi mitja tassa de bicarbonat i remena l'aigua fins que el bicarbonat quedi totalment dissolt. Després, submergeix els guants de futbol americà en aquesta solució i deixa'ls en remull durant una hora. Esbandeix els guants amb aigua freda per eliminar-ne el bicarbonat.
Amb aquest truc, també pots augmentar la brillantor dels guants de futbol americà blancs si han perdut el color a causa de la brutícia o d'altres taques.
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Preguntes freqüents
Es poden ficar els guants de futbol americà a la rentadora?
Sempre recomanem rentar els guants de futbol americà Nike a mà. Els moviments de la rentadora poden fer malbé el teixit, sobretot la pell o el polièster adherents de la zona del palmell.
Si decideixes rentar els guants a màquina, fes-ho amb aigua freda i amb un programa suau. També els pots protegir encara més girant-los del revés i ficant-los en una bossa de malla o una funda de coixí abans de posar-los a la rentadora.
Es poden ficar els guants de futbol americà a l'assecadora?
No facis servir mai l'assecadora per als guants de futbol americà, ja que l'escalfor podria fer malbé el teixit i reduir-ne l'adherència. És millor que els deixis assecar a l'aire lliure.
Amb quina freqüència hauria de rentar els guants de futbol americà?
Si rentes els guants massa sovint, pots reduir-ne la vida útil i pots fer que el teixit es desgasti més ràpid. Renta'ls només quan sigui necessari, és a dir, quan estiguin bruts o suats. Si pots, procura fer-ho un cop per setmana o menys.
Aireja'ls després de cada ús en lloc de deixar-los a la bossa d'esport perquè tinguin un bon aspecte durant més temps.
Text: Hannah Singleton