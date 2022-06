Com el son millora el rendiment, segons el Dr. Jeffrey Durmer

Quan la gent pensa en el fitnes, no sol tenir en compte el son. El doctor en medicina Jeffrey Durmer va adonar-se dels efectes de la falta de son quan era atleta d'elit i quan les seves filles van competir en natació en l'àmbit nacional, i llavors va decidir dedicar-se a investigar aquest tema ell mateix. Ara que és neuròleg, neurocientífic de sistemes i metge especialitzat en el son, el Dr. Durmer ajuda els millors atletes de l'actualitat. Durant la seva col·laboració amb l'NFL i la selecció d'aixecament de pesos dels EUA en els jocs de Tòquio del 2021, ha demostrat que hi ha tàctiques senzilles, com ara dormir una mica més abans de l'entrenament, que poden tenir un impacte molt important en el rendiment. Però per damunt de tot, l'expert ha demostrat que dormir és una manera de recuperar-se, i totes les rutines d'entrenament requereixen una part de recuperació. En aquest episodi, el Dr. Durmer acompanya la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos per què el son és essencial per a la salut física i psicològica, ens explica com podem saber si realment dormim tant com ens cal i ens dona recomanacions per parar-hi atenció en el futur.