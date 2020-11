Com simplificar la presa de decisions per aconseguir els teus objectius

Tothom s'ha d'encoratjar per prendre decisions saludables en algun moment. De fet, hi ha un camp d'estudi que es dedica a aquest procés: la neurociència de presa de decisions. Els investigadors intenten descobrir com prepara el cervell les decisions, quins factors inconscients hi influeixen i com podem utilitzar aquesta informació per assolir qualsevol objectiu.



Ara per ara, sabem que la presa de decisions al cervell es pot classificar en dos sistemes: l'1 i el 2. Això afirma el Dr. Paul Laursen, investigador i professor de ciència de l'exercici a la Universitat Tecnològica d'Auckland, Nova Zelanda. "El sistema 1 es basa en l'agilitat mental, en pensar en l'acte de manera reactiva i una mica inconnexa". El sistema 1 domina el cervell quan, per exemple, se't creua un esquirol a la carretera i has de decidir si frenar, donar un cop de volant o seguir cap endavant, o bé quan fas un cop de porta després d'una discussió o quan reculls els trossos d'un got trencat amb les mans per instint. Les decisions que prenem mitjançant el sistema 1 passen sense solta ni volta.



El sistema 2, altrament, "és pensar les coses amb calma, amb temps. En aquest cas, domina el sistema nerviós parasimpàtic; és a dir, el mode reservat per al descans i la digestió. Això permet prendre decisions més clares", explica Laursen. Entrenar-se per optimitzar l'ús d'aquest sistema és essencial per prendre decisions saludables durant el dia a dia, sobretot quan l'estrès, la gana, la fatiga o altres estats emocionals negatius t'impulsen a actuar ràpidament. Quan et pares a pensar per avaluar el resultat de cadascuna de les opcions, pots prendre la millor decisió per a tu.



Imagina que estàs demanant l'esmorzar. Els ulls se te'n van cap a la rosta de Santa Teresa, però també pots escollir la torrada amb alvocat. Si prens una mica de temps perquè el sistema 2 controli el pensament, és més probable que triïs la torrada amb alvocat, que saps que t'aportarà més energia per a l'entrenament de la tarda perquè té més greix i proteïnes i menys sucre. També és possible que demanis la rosta perquè et ve molt de gust i que la comparteixis amb la teva parella per no sentir tanta feixuguesa. Prendre's temps no significa que hagis d'invertir hores per fer una comanda. Encara que sigui només un minut, ja és més temps d'allò que trigues en agafar una barra de pa al supermercat. Si el temps és un factor fonamental, suprimir opcions fins a tenir-ne només dues et pot ajudar a prendre una decisió més ràpida, segons un estudi que es va publicar a "Nature Human Behaviour".