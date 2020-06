Què has de menjar per ser la teva millor versió

Prova aquest mètode senzill que s'adapta totalment a les teves preferències alimentàries.

Quan pensem en alimentació saludable, ens venen al cap dietes amb regles estrictes, de l'estil "no mengis això, menja allò". Normalment, aquestes dietes se centren en els macronutrients (la quantitat de greixos i proteïnes necessàries en relació als carbohidrats) o en grups específics d'aliments (per exemple, menjar més verdures i evitar els cereals).

Aquestes dietes prescriptives basades en restriccions no tenen per què funcionar malament, però se centren en el públic general i no en la persona en concret, com ens explica Brian St. Pierre, entrenador i dietista de Precision Nutrition, una empresa dedicada a l'elaboració de programes de benestar per a atletes d'elit i aficionats. "Les dietes amb regles no funcionen amb tothom", comenta St. Pierre. Tant ell com els experts de Precision Nutrition defensen un punt de vista diferent i més personalitzat: el sistema vermell-groc-verd.

El vermell indica aliments que has de reconsiderar menjar. Pot ser menjar considerat com a "un excés", o que després se t'assentarà malament, ja sigui a nivell físic o psicològic. El groc indica els aliments que només hauries de menjar en determinades circumstàncies, com durant les vacances o per celebrar alguna cosa. Els aliments verds pots menjar-los quan vulguis i on vulguis, perquè sempre seran profitosos per a la teva salut.

"Les indicacions per colors no són les mateixes per a tothom", explica Krista Scott-Dixon, directora curricular de Precision Nutrition i educadora de nutrició amb més de 20 anys d'experiència. "Per exemple, jo tinc gelat al congelador, porta sis mesos allà i mai no em ve de gust. Però és possible que a algú li agradi tant que no pugui controlar-se. En aquest cast, el simple fet de tenir-ho a casa vol dir que l'engolirà en cinc minuts i segurament se senti culpable després. Per a aquesta persona, el gelat es correspon amb el color vermell".