Com pots rentar la roba a mà
Cura dels productes
Rentar la roba a mà et pot ajudar a mantenir-la com nova. Aquí trobaràs consells per rentar la roba a mà a la pica o banyera.
Material
- Detergent per a la roba
- Llevataques (opcional)
Utensilis
- Pica o banyera
- Estenedor
Rentar a mà és una manera ràpida, senzilla i econòmica de rentar tota mena de peces, com ara roba d'entrenament, sostenidors esportius, roba per al dia a dia i accessoris.
Tot i que, sovint, a les instruccions de rentat es recomana aquesta opció per a teixits delicats com la seda, el caixmir i la llana, pot anar bé amb teixits molt diversos (per exemple, el polièster i el nylon). Com que rentar a mà és més suau que a màquina, pot ajudar a allargar la vida útil de la roba.
Per exemple, si rentes una peça a mà, no t'hauràs de preocupar pels possibles forats o estrips que es produeixen en les rentadores amb aspes al centre. A més, rentar a mà és pràctic si no tens accés a una rentadora.
T'expliquem què has de fer per rentar a mà correctament la roba en sis passos senzills.
Com pots rentar la roba a mà
- Llegeix les instruccions de rentat de la peça per saber a quina temperatura ha d'estar l'aigua. L'aigua calenta sol anar bé per eliminar les taques d'oli i la brutícia, però pot fer malbé alguns teixits. Si no ho acabes de tenir clar, o no hi ha cap etiqueta a la peça, fes servir aigua freda o tèbia.
- Aplica un llevataques de botiga o casolà a les taques abans de rentar la roba. Deixa les peces en remull dins de la solució fins a una hora.
Contingut relacionat: Com pots eliminar les taques de les samarretes blanques
- Omple una pica neta d'aigua que estigui a una temperatura adequada. Si vols rentar molta roba, pots fer-ho a la banyera.
- Afegeix una culleradeta de detergent i remena l'aigua amb les mans fins que es faci escuma. Pots fer servir el mateix detergent que a la rentadora; ara bé, si has de rentar roba delicada, et recomanem que en triïs un de més suau, com el de llana.
- Submergeix les peces i mou-les amb cura per l'aigua amb escuma. No cal que les freguis (es podrien fer malbé). Deixa les peces en remull fins a una hora, retira-les i buida la pica.
- Torna a omplir la pica amb aigua freda o tèbia i submergeix-hi les peces per esbandir les restes d'escuma. Mou les peces fins que ja no hi quedi sabó. És possible que hagis de buidar la pica i repetir aquest pas fins que l'aigua surti neta.
Com pots estendre la roba
- Buida la pica i prem les peces als laterals per treure'n l'excés d'aigua. No facis moviments bruscos, com ara esprémer o rebregar les peces, per evitar que s'estirin o es facin malbé els materials.
- Posa una tovallola plana a terra i col·loca-hi la peça a sobre. Després, enrotlla la tovallola tot prement-la o trepitjant-la perquè absorbeixi la humitat de la peça. Quan desenrotllis la tovallola, la peça encara estarà humida.
- Estén-la en un estenedor amb potes o de paret, preferiblement en un lloc on hi hagi prou corrent d'aire. És millor no estendre la roba de color directament al sol, perquè es podria descolorir; la roba blanca sí que es pot estendre directament al sol.
Preguntes freqüents
Quina roba hauria de rentar a mà?
En general, pots rentar a mà qualsevol mena de peça. Algunes peces, com la roba delicada, s'han de rentar a mà. Per exemple, els jerseis de llana es poden estirar i perdre la forma si es renten a màquina. Hi ha altres teixits que és millor rentar-los a mà, com la seda, el caixmir o les puntes.
On hauria de rentar a mà la roba, a la pica o la banyera?
Rentar a mà a la pica o la banyera depèn de la mida de la peça i de la quantitat de roba que vulguis rentar. Normalment, és més fàcil omplir una pica petita, però potser acabes rentant les peces d'una en una. Si vols rentar una peça grossa o molta roba, potser t'anirà millor la banyera.
Quin detergent es fa servir per rentar a mà la roba?
Pots fer servir detergent de roba normal. Si les peces són delicades, et recomanem que sigui un producte especial per a aquest tipus de roba.
Text: Hannah Singleton