Com pots arreglar una cremallera
Cura dels productes
Una cremallera espatllada pot ser frustrant i pot fer que deixis d'usar una peça que t'encanta abans d'hora. Aprèn a arreglar una cremallera amb aquests consells.
Material
- Sabó per rentar plats, gelea de petroli o lubricant per a cremalleres
Utensilis
- Barra de grafit o llapis del número 2
- Pinces
- Bola de cotó o tros de tela
- Drap de la neteja
- Alicates de puntes fines
- Un passador de cremallera nou (opcional)
Si vols descordar la cremallera d'una jaqueta i notes que no es mou o, encara pitjor, que hi ha un forat enorme allà on la cremallera hauria d'estar cordada, no t'amoïnis. És cert que una cremallera espatllada és frustrant, però no hauria de ser motiu d'alarma. Amb les eines i el coneixement adequats, pots arreglar una cremallera espatllada a casa.
Per arreglar una cremallera, és útil saber com funciona. Tot seguit, te n'expliquem els components principals:
- El passador és el mecanisme que es mou per les dents de la cremallera i fa que encaixin.
- El tirador és la peça que penja i que es fa servir per moure la cremallera amunt i avall.
- Les dents són les peces metàl·liques o de plàstic que s'uneixen en cordar la cremallera.
- El topall superior i el topall inferior són les peces metàl·liques o de plàstic situades a l'extrem superior i inferior de la cremallera que impedeixen que el passador se'n vagi més enllà del final de la cremallera.
Algunes cremalleres tenen un mecanisme més complex al topall inferior, que inclou una caixa de retenció a un costat i una clavilla a l'altre. Aquest model és més complex que el disseny amb un topall inferior estàndard, així que és millor no treure aquestes peces per reparar la cremallera. De totes maneres, pots treure els topalls superiors per poder accedir als components espatllats.
A continuació t'expliquem alguns trucs habituals per arreglar una cremallera espatllada.
La cremallera s'ha encallat
Primer de tot, evita estirar la cremallera amb una estrebada, podries danyar les dents sense voler. Mira si hi ha cap material, com ara un tros de tela o un fil, encallat a la cremallera. Fes servir les mans o unes pinces per treure qualsevol element que estigui bloquejant la cremallera.
Si no hi ha cap obstrucció evident, lubrica les dents amb una barra de grafit o amb un llapis del número 2 perquè el passador es pugui moure lliurement. Només cal que passis la barra de grafit per les dents i al voltant del passador. A continuació, mou-lo suaument fins que es desplaci.
Si la cremallera continua encallada, barreja unes quantes gotes de sabó per rentar els plats amb aigua i aplica la mescla sobre el passador i les dents fent servir una bola de cotó o un drap. Estira suaument el passador per veure si es mou.
La gelea de petroli també serveix com a lubricant per a les cremalleres. Aplica'n una mica a les dents de la cremallera i al voltant del passador. Fes-ne servir una quantitat de la mida d'una moneda de vint cèntims, com a màxim. Aplica el lubricant amb l'ajuda d'una bola o un bastonet de cotó. També pots fer servir un lubricant per a cremalleres per netejar i lubricar les dents.
Si no pots cordar la cremallera
A vegades, la cremallera no es corda quan estires el passador. Això pot passar quan hi ha un problema a les dents, quan el passador està desgastat o si hi ha components que estan bruts. Si aquest és el cas, segueix els passos següents:
- Assegura't que les dents estan alineades.
Comença per revisar les dents per veure si estan danyades. Si alguna dent està torçada, posa-la recta amb les mans si és de plàstic o amb unes alicates de puntes fines si és de metall.
- Arregla el passador si és necessari.
Si això no funciona, revisa el passador per veure si hi ha senyals de desgast. Amb un ús freqüent, el passador pot començar a obrir-se i això pot fer que la cremallera es trenqui.
Primer, i amb el passador encara a la cremallera, comprova si les dues obertures, és a dir, els dos extrems en què s'encaixen les dents, són de la mateixa mida. Si alguna de les obertures és massa ampla, no podrà mantenir les dents enganxades adequadament. Fes servir alicates per prémer suaument les obertures perquè tornin a la seva mida original. També pots col·locar el passador entre les dues parts de les alicates i fer força cap endins per comprimir el passador.
Si no pots arreglar el passador des del seu lloc, treu els topalls superiors agafant-los amb unes alicates i fent una bona estrebada. Després, desplaça el passador fins a treure'l de la cremallera i examina'l. Si sembla que el passador està torçat i no pots arreglar-lo, en pots comprar un de nou en una merceria o per internet.
Per tornar a col·locar el passador al seu lloc, fes-hi passar les dents superiors dels dos costats de la cremallera. Després, desplaça'l cap amunt i cap avall per assegurar-te que funciona. Torna a col·locar els topalls superiors. Posa cada peça al seu lloc original i després estreny-les fermament amb unes alicates per assegurar-les. Mou una mica la cremallera per assegurar-te que tot ha quedat ben ajustat.
- Neteja els components.
L'acumulació de brutícia pot fer que la cremallera no es cordi. Mescla unes quantes gotes de sabó per rentar plats amb aigua. Mulla un drap amb aquesta solució i frega la cremallera de dalt a baix, per davant i per darrere. Després, prova de moure el passador.
Si continues tenint problemes per cordar la cremallera o moure el passador, potser hauràs de portar la teva peça a alguna botiga on arreglin roba.
Si la cremallera no es manté cordada
Si la cremallera no es manté cordada, intenta arreglar-ne les parts amb els consells anteriors. Tanmateix, si tens una emergència, aquest consell ràpid pot ajudar-te a arreglar-la de manera temporal. Fes passar un clip pel passador de la cremallera per utilitzar-lo de tirador. Després, corda la cremallera fins a dalt i enganxa l'altre costat del clip al tancament. D'aquesta manera, la cremallera es mantindrà al seu lloc fins que puguis reparar-la o reemplaçar-la.
Text: Hannah Singleton