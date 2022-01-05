Com cal rentar uns sostenidors esportius i tenir-ne cura

Com rentar i tenir cura dels sostenidors esportius
Cura dels productes
Segueix aquests cinc consells senzills per eliminar els olis, la suor i les males olors i allargar la vida útil dels sostenidors esportius.
Material
- Xampú o sabó natural per a roba
- Estabilitzador de teixits
- Aigua freda
Utensilis
- Una mica d'aigua o en remull
- Bossa per a la rentadora
- Rentadora (opcional)
Cinc passos per tenir cura i rentar adequadament dels sostenidors esportius
Els sostenidors esportius proporcionen la subjecció bàsica que necessites per córrer i saltar sense distraccions.Però amb cada entrenament per assolir els teus objectius de fitness, sues els sostenidors i cal rentar-los bé.
Com qualsevol altra peça de roba d'entrenament, els sostenidors esportius requereixen una cura especial.Si vols que et continuïn proporcionant la mateixa subjecció que quan te'ls vas posar per primera vegada, has de saber com rentar-los adequadament.
Segueix aquests consells de rentat per allargar la vida útil dels teus sostenidors esportius i per mantenir-los nets i amb bona olor.
1. Renta'ls cada cop que te'ls posis
Si rentes els sostenidors esportius després de cada entrenament reduiràs l'olor desagradable. De totes maneres, encara que no facin mala olor, els has de rentar després de cada ús.
Si guardes els sostenidors esportius al calaix després d'haver-los fet servir, creixeran bacteris i fongs a les fibres dels sostenidors.La part de sota el pit és especialment susceptible a les infeccions de fongs.A més, no rentar els sostenidors esportius de manera regular et pot causar erupcions cutànies, brots d'acne, infeccions bacterianes o friccions als mugrons.
Així doncs, treu-te els sostenidors esportius immediatament després de cada entrenament, i renta'ls directament o, si encara no has de fer la bugada, estén-los perquè s'assequin a l'aire.
2. Renta'ls a mà o dins d'una bossa per a la rentadora
La millor manera d'allargar la vida útil dels sostenidors esportius és rentar-los a mà.A més, és un mètode més respectuós amb el medi ambient que el rentat a màquina.
Evita fer servir detergent normal i decanta't per un sabó de mans, sabó natural per a roba o xampú suau.El detergent normal pot ser difícil d'esbandir quan rentes la roba a mà, i els residus del detergent s'acumulen a les fibres dels sostenidors esportius i atrauen olors.
Deixa els sostenidors en remull de 20 a 30 minuts amb aigua i sabó i frega suaument el teixit amb les mans.Quan acabis, llença l'aigua i esbandeix el recipient amb aigua freda fins que no quedi cap resta de sabó.
Si rentes els sostenidors esportius a la rentadora, segueix aquests passos:
- Tanca els sostenidors per la part posterior.
- Si tenen coixinets extraïbles, treu-los i renta'ls a mà.
- Posa els sostenidors esportius dins d'una bossa per a la rentadora, sobretot si els rentes amb altres peces de roba.
- Segueix les instruccions de rentat de l'etiqueta.Si no tenen etiqueta, tria un cicle per a roba delicada amb aigua tèbia o calenta.
- Fes servir un detergent normal o un per a teixits d'alt rendiment.Evita fer servir massa detergent.
Rentar els sostenidors esportius dins d'una bossa de malla aporta una protecció addicional al teixit perquè els separa de les altres peces de roba.
3. Canvia els suavitzants per un estabilitzador de teixits
La peces sintètiques que capil·laritzen la suor, com els productes Nike Dri-FIT, ofereixen frescor, transpirabilitat i comoditat, però no és recomanable rentar-les amb suavitzant.
Els suavitzants obstrueixen les fibres dels sostenidors esportius, de manera que la suor i la brutícia no marxen i s'hi queden atrapades.A més, eviten que el teixit faci la seva funció: transpirar i capil·laritzar la suor de la pell.
Evita els suavitzants o els tovalloletes assecants i decanta't per un estabilitzador de teixits dissenyat per a la roba d'alt rendiment.
4. Posa'ls en una superfície plana perquè s'assequin
Evita fer servir l'assecadora, especialment amb temperatures altes.L'assecadora pot estirar el teixit i la goma dels sostenidors esportius, cosa que n'empitjorarà la subjecció i fins i tot en podria canviar l'ajust.Afortunadament, els sostenidors esportius estan dissenyats per assecar-se ràpidament.
Deixa'ls assecar a l'aire en un taulell o en una superfície plana posant-los sobre una tovallola.O penja'ls en un estenedor.
Evita estendre els sostenidors per la part dels tirants, perquè pot fer que es donin.
5. Substitueix els sostenidors esportius que estiguin desgastats
Fins i tot si en tens bona cura, els sostenidors esportius es desgastaran amb els temps i perdran subjecció a l'hora de fer esport.Aquests senyals t'indiquen que és hora de substituir els sostenidors esportius vells:
- La banda s'ha donat i no proporciona prou subjecció.
- La banda no es manté a lloc o els sostenidors s'apugen quan aixeques els braços.
- S'han format boletes o el teixit està desgastat en algunes zones.
- La banda o els tirants causen fregament.
- Els sostenidors fan pudor o retenen olors després de rentar-los.
Si tens cura dels sostenidors esportius adequadament, et duraran aproximadament un any si te'ls poses regularment.Quan arribi l'hora de comprar-te'n uns de nous, assegura't que et proporcionen un ajust i una subjecció adequats, i tria materials que mantinguin la frescor i la transpirabilitat.