Com pots treure l'olor de suor de la roba d'entrenament
T'encanta entrenar-te, però no t'agrada gens l'olor de suor que queda a la roba del gimnàs? Prova aquests cinc consells per gaudir d'un equipament sense olors.
Material
- Vinagre blanc
- Bicarbonat
- Detergent per a la roba
Utensilis
- Recipient amb una capacitat d'aproximadament 5 l.
Una sessió intensa sol ser molt satisfactòria, però l'olor que de vegades queda a la roba d'entrenament —fins i tot després de rentar-la— pot complicar la següent visita al gimnàs.
La roba del gimnàs absorbeix la suor durant l'entrenament. Alguns tipus de teixit (per exemple, el cotó) solen retenir la humitat. Altres materials, com ara el teixit de polièster de la roba Nike Dri-FIT, ajuden a mantenir la frescor i la transpirabilitat dispersant la suor per la superfície i, d'aquesta manera, fent que s'evapori més de pressa.
Sigui quin sigui el material de la teva roba d'entrenament, és possible que les olors de suor més persistents no marxin, fins i tot després d'un programa de la rentadora. Dona una ullada a aquests cinc consells per eliminar l'olor corporal de la roba d'entrenament.
Com pots eliminar l'olor de suor de la roba d'entrenament
1.Eixuga la roba del gimnàs abans de rentar-la
Encara que la roba d'entrenament estigui confeccionada amb polièster d'assecament ràpid o materials d'alt rendiment que capil·laritzen la suor del cos, és possible que no s'eixugui del tot si la deixes al cistell de la roba o al fons d'una bossa de gimnàs.
Els bacteris causants de les males olors proliferen en entorns humits. Així doncs, si penges l'equipament d'entrenament, serà més difícil que els bacteris s'escampin i que les olors siguin persistents.
2.Posa la roba en remull amb vinagre i bicarbonat
La combinació de dos productes bàsics de casa, el vinagre blanc i el bicarbonat, pot ser un mètode molt potent per combatre les males olors. El vinagre blanc és un desodorant natural, mentre que el bicarbonat té propietats alcalines. Totes dues substàncies desodoritzen i desinfecten la roba.
Abans de ficar la roba d'entrenament a la rentadora, omple un recipient gros que tingui aproximadament 5 l de capacitat (o la pica) d'aigua freda. Després, afegeix-hi una tassa de vinagre blanc i una altra de bicarbonat. Submergeix-hi la roba d'entrenament que faci mala olor i deixa-la en remull durant almenys 30 minuts abans d'iniciar un programa de rentatge. La pots ficar directament a la rentadora; no cal que l'eixuguis primer.
Si no tens temps de deixar-la en remull en vinagre i bicarbonat, pots afegir una tassa de vinagre blanc directament a la rentadora amb el detergent i la roba. No pateixis per l'olor de vinagre a la roba: se n'anirà durant el rentatge.
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3.No facis servir massa detergent
Recorda que afegir més detergent no sempre fa que la roba quedi més neta. De fet, si en fas servir massa, el resultat pot ser contraproduent. Els detergents i els intensificadors poden deixar residus que atrapen les olors a la roba d'entrenament. Fes servir la quantitat recomanada de detergent.
4.No utilitzis suavitzant
De la mateixa manera que els detergents, els suavitzants poden deixar un recobriment que va atrapant els bacteris i les males olors. Tot i que aquest producte aconsegueix que algunes peces tinguin un tacte més suau i facin olor de roba neta, et recomanem que no n'utilitzis per rentar roba d'entrenament.
Consell: les temperatures elevades poden malmetre les fibres dels teixits d'alt rendiment. Et recomanem que rentis la roba d'entrenament amb aigua freda i un programa delicat. Així evitaràs que s'encongeixi o perdi la forma. Sempre que puguis, deixa que la roba s'eixugui a l'aire lliure. Si fas servir l'assecadora, mira de posar-la a un programa sense calor o de temperatura baixa.
5.Posa la roba a l'inrevés i renta-la amb teixits similars
Si vols aprofitar al màxim la potència de la rentadora, posa la roba d'entrenament a l'inrevés abans de rentar-la. Com que els bacteris que provoquen les olors se solen acumular a la part interior de la roba, aquest mètode farà que quedi més neta.
Encara que rentar les tovalloles, les dessuadores i els texans junts sembli pràctic, et recomanem que rentis la roba del gimnàs amb peces que siguin d'un material semblant al teixit Fleece. Si no ho fas, és possible que els borrissols s'adhereixin a l'equipament d'entrenament i que s'acabin formant boletes. Els teixits més pesants, com el texà, i qualsevol peça que tingui botons o cremalleres s'han de rentar a part perquè no malmetin el teixit de la roba esportiva, que és delicat.
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Text: Claire Tak