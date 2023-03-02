El millor equipament Nike Football per practicar futbol americà que pots comprar ara
Guia de compra
Omple la motxilla amb equipament Nike d'alt rendiment per als entrenaments de futbol americà.
Abans d'entrar al terreny de joc per a un entrenament de futbol americà, cal escollir l'equipament adequat per entrenar-se de manera òptima. Per exemple, amb els guants de futbol americà adients podràs agafar millor la pilota, amb les botes adequades podràs mantenir els peus ben plantats al camp i les proteccions et protegiran sempre que donis o rebis un cop.
Llegeix aquesta guia per trobar el millor equipament d'entrenament de futbol americà per a nen/a i persones adultes.
El millor equipament Nike per practicar futbol americà
1. Per al contacte: capes base enconxades Nike
Posa't les capes base enconxades Nike Pro per sota dels protectors de les espatlles i els pantalons de futbol americà per protegir-te millor contra els cops de l'entrenament. Aquestes capes base superiors i inferiors per a persones adultes i nen/a incorporen enconxat d'escuma Nike HyperStrong als malucs, les cuixes, les espatlles i les costelles per afegir una capa d'amortiment a les zones més sensibles del cos.
Les capes base de compressió són lleugeres, ofereixen transpirabilitat i estan confeccionades amb la tecnologia Nike Dri-FIT, que gestiona la humitat per mantenir la comoditat i la transpirabilitat durant l'entrenament.
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2. Per a més adherència: guants de futbol americà Nike
Els jugadors de línia secundària, els receptors i els corredors sovint han d'agafar la pilota de maneres espectaculars o subjectar-la després de rebre placatges, i per això els guants de futbol americà Nike amb tecnologia Magnigrip són una peça d'equipament imprescindible per a aquestes posicions. Aquests guants regulables s'estiren per adaptar-se als moviments de la mà i presenten un palmell adherent per agafar la pilota amb una sola mà.
Si jugues de defensa, dona un cop d'ull als guants de futbol americà Nike amb enconxat. Els palmells i els dits presenten un material adherent per subjectar la pilota mentre superes la línia ofensiva i plaques el jugador que porta la pilota. L'enconxat als dits i el dors de la mà et protegeix contra cops mentre jugues.
3. Per al terreny de joc: botes de futbol americà Nike
Les botes de futbol americà Nike estan dissenyades per resistir les exigències del camp i aguanten moltes sessions d'entrenament.
Les parts superiors presenten detalls modelats que reforcen el taló, alhora que el revestiment NikeSkin proporciona un ajust cenyit i estilitzat. Aquestes botes ofereixen durabilitat amb un disseny molt lleuger perquè puguis córrer en paral·lel a la línia de banda i entre cons durant els exercicis d'entrenament.
Els tacs s'adhereixen al camp. Les botes de futbol americà Nike incorporen un patró de tacs ample a la part inferior per oferir més estabilitat i tracció quan el terreny de joc està humit o mullat. El tac que està ubicat específicament sota el dit gros del peu ofereix una base estable per a una primera trepitjada potent, tant si vols treure't un defensa de sobre com si proves de placar el rerequart.
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4. Per protegir-te contra cops i rascades: protectors per als braços i les cames de futbol americà Nike
Dona un cop d'ull als protectors d'entrenament Nike per cobrir els braços i les cames, així com a les fundes de subjecció per a genolls, avantbraços, colzes, canyelles i bíceps.
Aquests dissenys suaus i elàstics s'han dissenyat per mantenir-se a lloc i evitar-ne el lliscament o fregament. Estan confeccionats amb la tecnologia Nike Dri-FIT, que gestiona la suor. El teixit resistent a l'abrasió protegeix la pell de les rascades amb el terra, mentre que la protecció UVA i UVB et protegeix del sol.
Hi ha protectors d'entrenament que incorporen escuma suau a zones estratègiques com els avantbraços o els genolls per escudar-te d'un placatge o una caiguda durant l'entrenament. L'enconxat és flexible per afavorir la llibertat de moviment.
Un altre avantatge és que la superfície d'aquests protectors és més adherent que la de l'avantbraç, sobretot si has suat, i et permeten subjectar la pilota fermament a la part interior del colze, que és la millor manera de portar-la.
5. Per hidratar-te: ampolles d'aigua Nike
La deshidratació redueix la capacitat dels atletes per practicar exercicis d'alta intensitat. Hidrata't per aprofitar al màxim un entrenament de futbol americà.
Les ampolles d'aigua i gerres Nike estan fabricades amb goma duradora i plàstic per aguantar tota la temporada, tant se val quants cops les llencis fora del camp. Hi ha molts models que presenten tapes abatibles per evitar que el fang i la brutícia del camp embrutin l'aigua. Pots escollir entre capacitats de 700 ml i 1900 ml.
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6. Per als llançaments d'entrenament: pilotes de futbol americà Nike
Les pilotes de futbol americà Nike estan dissenyades per resistir les inclemències meteorològiques. La superfície texturada i adherent és fàcil d'agafar i de fer girar, fins i tot quan estan mullades o si fa fred.
Una pilota de goma duradora és perfecta per practicar llançaments a l'aparcament i no amoïnar-te perquè es faci malbé. Ara bé, una pilota de pell sintètica prèmium amb ratlles cosides t'oferirà la mateixa sensació que el dia de partit.
Les pilotes de futbol americà Nike estan disponibles en mides oficials i més petites per entrenar-se a qualsevol lloc.
7. Per portar-ho tot: bosses Nike Football
Els entrenaments de futbol americà requereixen molt d'equipament. Organitza-ho tot dins d'una bossa d'esport Nike ben ampla. El compartiment principal és prou gran per desar el casc, la samarreta, les botes i moltes coses més, mentre que les butxaques interiors amb cremallera et permeten separar el protector bucal i els guants de la resta de l'equipament.
Pots portar-la com una bossa normal, amb la corretja per a les espatlles o com una motxilla. Les bosses d'esport Nike tenen una capacitat de fins a 120 litres.
Text: Greg Presto