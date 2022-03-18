Com es renta una motxilla

La millor manera de netejar una motxilla, sigui del material que sigui
Cura dels productes
Segur que aquella motxilla que t'estimes tant, amb el temps, s'acaba embrutant. T'expliquem com netejar-la perquè sembli nova.
Material
- Detergent per a la roba
- Producte llevataques
- Sabó per rentar plats
- Midó de blat de moro (opcional)
- Producte condicionador per a pell (opcional)
- Sabó suau
Utensilis
- Drap o raspall de dents
- Aspirador petit
- Bossa de malla o funda de coixí vella
- Tovallola
Si fas servir una motxilla com cal, segurament s'embrutarà. Tant se val si és la bossa per anar al gimnàs, la de la feina o la dels llibres de text: sempre hi ha la possibilitat que es produeixin vessaments, hi apareguin taques o hi quedin olors. Per mantenir la motxilla neta és important saber com netejar-la adequadament segons el material. Dona un cop d'ull a aquests consells perquè la teva motxilla preferida torni a estar en l'estat impecable original.
Com pots netejar les motxilles de nylon
- Deixa-la buida i treu-li els accessoris o butxaques. Aquests elements també es poden netejar, però és millor que ho facis per separat.
- Obre totes les cremalleres.
- Posa de l'inrevés la motxilla i fes servir un aspirador per eliminar la pols i la brutícia.
- Fes servir un drap o un raspall de dents per aplicar detergent sense lleixiu o un producte llevataques als llocs amb taques. Deixa reposar la solució uns 30 minuts abans de fregar-la. Esbandeix la zona que hagis tractat amb aigua freda abans de posar la motxilla a la rentadora.
- Fica la motxilla en una bossa de malla gran o en una funda de coixí vella per posar-la a la rentadora. Pots ficar tots els accessoris en una bossa de malla per separat.
- Renta-la amb un programa delicat amb poca quantitat de detergent sense lleixiu. Assegura't de fer servir aigua freda.
- Deixa-la assecar a l'aire o posa-la a l'assecadora amb un programa sense calor.
Com pots rentar una motxilla de lona
Com pots rentar una motxilla de pell
- Buida la motxilla en primer lloc i elimina'n tota la brutícia o la pols que puguis a mà o amb un aspirador.
- Frega les taques incrustades amb un raspall de dents suau. Evita fer servir aigua perquè pot fer més malbé la pell si no es barreja amb altres productes de neteja.
- Per a les altres taques, barreja aigua tèbia amb sabó per rentar plats. Aplica la barreja sobre la pell amb una tovallola neta. Retira la solució sabonosa amb una altra tovallola humida i deixa-la assecar.
- Si la taca és oliosa, un producte desgreixant o el midó de blat de moro sec et pot ajudar a començar a treure-la, però hauràs de fer servir una solució de rentat sabonosa per acabar la neteja.
- Quan estigui neta i seca, fes servir un condicionador per a pell a l'exterior o a les seccions amb pell de la bossa per deixar-la en l'estat original.
De vegades, els productes confeccionats amb pell poden acumular floridures. Si passa això, la motxilla es descolorirà i tindrà una olor característica. Per tractar la floridura, frega-la primer amb una tovallola i, després, renta la motxilla a fons amb un producte específic per a pell.
Com pots rentar una motxilla de polièster
Consells per rentar a mà una motxilla
Per rentar la motxilla a mà, necessitaràs una esponja o un raspall de dents i sabó suau. En primer lloc, assegura't de buidar totes les butxaques. Tot seguit, barreja aigua tèbia i sabó, i esbandeix tota la motxilla o fes servir una esponja per mullar les zones específiques. Comprova les instruccions de cura per saber si la motxilla es pot submergir completament a l'aigua o si només pots netejar les zones amb taques.
Quan la motxilla estigui mullada i amb sabó, frega amb una esponja o un raspall les zones més difícils. Quan acabis, deixa-la assecar a l'aire lliure amb llum solar indirecta i amb tots els compartiments oberts perquè el temps d'assecat sigui més curt.
Preguntes freqüents
Què puc fer si la motxilla encara fa mala olor després de netejar-la?
Si notes que encara fa olor després d'haver-la rentat, barreja vinagre blanc i aigua per eliminar-la.
Emplena una ampolla d'esprai amb parts iguals de vinagre i d'aigua. Aplica l'esprai a la motxilla i deixa-la assecar completament. Quan s'evapori la barreja, les olors desapareixeran. Per eliminar qualsevol residu d'olor a vinagre, neteja la motxilla a la rentadora o amb el mètode de rentat a mà que hem explicat anteriorment.
S'han de rentar les cremalleres de la motxilla?
Sí, però no sempre. Només has de rentar-les de manera ocasional. Neteja amb suavitat les cremalleres amb una mica de sabó i aigua tèbia per eliminar la brutícia. Tingues en compte que hi has de fer una pressió lleugera i suau, perquè, si fas servir molta força, pots eliminar el recobriment resistent a l'aigua.