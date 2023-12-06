Com pots eliminar les taques de les samarretes blanques
Cura dels productes
Segueix aquests consells senzills per recuperar samarretes blanques tacades.
Material
- Aigua oxigenada al 3 % (o vinagre blanc)
- Sabó de rentar els plats líquid (o sabó moll)
- Bicarbonat
Utensilis
- Paper de cuina
- Un drap o raspall de dents net
- Un bol petit
- Una ampolla d'esprai buida i neta
- Un embut (opcional)
Mantenir les samarretes blanques perfectes i com si fossin noves pot ser complicat. Les samarretes blanques tenen tendència a acabar el dia amb taques de cafè, de suor o de maquillatge.
Abans de donar per perduda una samarreta blanca tacada i haver-la de canviar, has de saber que hi ha bons consells per eliminar taques a casa que val la pena provar. (I, a més, potser ja tens la majoria dels ingredients que necessites.)
Abans de començar a preparar la mescla llevataques, pensa d'on ve la taca. La clau és saber si l'origen és una substància oliosa.
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Com pots eliminar taques olioses de les samarretes blanques
Les taques olioses poden tenir diversos orígens: vinagretes d'amanides, oli de cuinar, menjars greixosos o productes de maquillatge amb base d'oli com determinats tipus de rímel o de pintallavis, entre altres productes oliosos.
Si l'origen de la taca és l'oli, no facis servir aigua. L'oli repel·leix l'aigua, així que esbandir la peça amb aigua freda no servirà de res. El millor que pots fer davant d'una taca oliosa és actuar ràpidament abans que la taca agafi.
- Pressiona suaument sobre la taca amb un paper de cuina sec per eliminar l'excés d'oli de la samarreta i que aquest s'absorbeixi ràpidament.
- Després, posa-hi una mica d'algun producte desengreixant, com ara sabó de rentar els plats, per pretractar la taca. També pots fabricar-te el teu propi esprai llevataques casolà (t'ho expliquem més avall).
- Abans de rentar la peça, consulta les instruccions de rentat de l'etiqueta.
- Abans d'assecar-la, comprova si la taca oliosa ha marxat completament. Posar-la a l'assecadora amb la taca pot fer que aquesta prengui de manera permanent.
Com pots eliminar altres taques de les samarretes blanques
Les taques que no tenen com a origen un producte oliós (com ara taques de cafè, te, vi, brutícia, gespa, o maquillatge amb base d'aigua) es poden tractar immediatament amb aigua freda.
Si saps que l'origen de la taca no és un producte oliós, segueix els passos següents com més aviat millor. Com més temps passi, més difícil serà treure la taca.
- Posa la taca sota un raig d'aigua freda durant un o dos minuts. (Consell: és millor si l'aigua entra per la part de darrere de la taca. Posar la samarreta a l'inrevés i deixar que l'aigua passi des de la part interna del teixit ajuda a afluixar la taca i empènyer-la cap a l'exterior del material, en lloc de cap a l'interior.)
- Aplica una solució llevataques sobre la taca i frega el teixit amb un raspall de dents que no facis servir o un drap net. Deixa-ho reposar un mínim de 10 minuts.
- Consulta les instruccions de rentat de la peça abans de posar-la a la rentadora, i assegura't de seguir les instruccions de l'etiqueta.
- Si la taca no marxa, repeteix els passos anteriors abans de posar la samarreta a l'assecadora. La calor de l'assecadora pot fer que la taca agafi encara més.
Com pots fabricar el teu propi esprai llevataques
Pot ser pràctic tenir a mà un producte llevataques de botiga, però si vols fabricar la teva pròpia solució llevataques amb productes bàsics de casa, només necessites dos ingredients.
En un bol petit, mescla dues parts d'aigua oxigenada (al 3 %) amb una part de sabó de rentar els plats líquid, en funció de la quantitat de producte que vulguis fer. Per exemple, si fas servir dues cullerades d'aigua oxigenada, afegeix-hi una cullerada de sabó de rentar els plats. Per a una ampolla d'esprai domèstica normal, pots fer servir ⅔ de tassa d'aigua oxigenada i ⅓ de sabó de rentar els plats.
Posa amb cura la solució a l'ampolla d'esprai (amb un embut et serà més fàcil).
Consell: si no tens aigua oxigenada a mà, pots fer servir vinagre blanc. I si has de substituir el sabó de rentar els plats, el sabó moll també t'anirà bé.
Com pots tractar taques antigues de les samarretes blanques
Una vegada tinguis la solució preparada, et pot ajudar a tractar aquelles molestes taques antigues i ja una mica apagades, com ara les marques grogues a les aixelles en samarretes blanques.
Comença ruixant directament el producte sobre la taca i deixant-lo actuar com a mínim una hora abans d'iniciar un programa de rentat.
Si la taca és oliosa i requereix una mica més d'esforç, pots fer una pasta amb una mica de bicarbonat. T'expliquem com pots fer-ho:
- Posa una mica de la solució llevataques que has fet en un bol.
- Afegeix-hi bicarbonat i barreja-ho tot fins que obtinguis una pasta. (Ves-hi afegint més bicarbonat a mesura que fas la mescla perquè agafi consistència de pasta.)
- Suca un raspall de dents net a la pasta i frega suaument la taca.
- Deixa que la pasta actuï sobre la taca com a mínim una hora abans de posar la peça a la rentadora.
- Per a les taques difícils, repeteix el procés les vegades que calgui abans de posar la peça a l'assecadora.
Text: Claire Tak