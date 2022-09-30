Com rentar la roba blanca
Cura dels productes
Segueix aquests consells fàcils per rentar i mantenir la roba blanca com nova.
Material
- Detergent per a la roba
- Blanquejador d'oxigen o bicarbonat de sodi
- Llevataques casolà o comercial (opcional)
Utensilis
- Rentadora
- Estenedor
Les samarretes blanques són una peça essencial de qualsevol armari, però a vegades costa mantenir-les netes. S'hi poden acumular taques i suor, que fan que perdin l'aspecte impecable original.
Amb una mica de cura, pots fer reviure la roba blanca perquè quedi com nova. T'avisem que, contràriament al que molta gent pensa, el lleixiu tradicional pot no ser la millor opció per recuperar els colors blancs intensos. Dona un cop d'ull a aquests cinc consells fàcils per rentar la roba blanca.
Com rentar la roba blanca
1.Separa la roba per colors.
Pot semblar una tasca avorrida, però si vols mantenir els blancs brillants, el més fàcil que pots fer és rentar-los per separat. Els tints dels teixits de color, com el texà, poden destenyir durant el rentat, i això pot fer que les peces blanques perdin el seu color.
Per classificar la roba, comença per separar la roba blanca de la resta. Després, separa les peces blanques delicades, com la roba esportiva o les peces de blonda o seda, de la resta de roba blanca.
Comprova les instruccions de cura de les etiquetes per veure quines peces es poden rentar a màquina i segueix les instruccions sobre la temperatura i el cicle de centrifugat. Si tens dubtes, fes servir aigua freda i renta a mà qualsevol peça delicada.
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2.Tracta les taques abans del rentat.
Abans de ficar la roba a la rentadora, tracta les taques més evidents, com ara taques de vi o d'herba i marques a l'aixella.
Pots comprar algun producte comercial per al tractament de taques (et recomanem evitar el lleixiu) o fer la teva pròpia pasta per tractar les taques fent servir dues parts de peròxid d'hidrogen, una part de sabó per rentar els plats i un polsim de bicarbonat de sodi. Aplica aquesta solució a les parts descolorides de la peça i deixa que el teixit l'absorbeixi durant almenys una hora abans de posar-la a la rentadora.
Si cal, pots fer servir detergent líquid en lloc d'un tractament llevataques.
3.Fes servir un detergent adequat.
Alguns detergents són millors que altres per rentar la roba blanca. El tipus de detergent dependrà de si vols fer servir blanquejants amb substàncies químiques o sense.
Molts detergents blanquejants contenen lleixiu. Aquesta substància química pot resultar massa forta per a alguns teixits, perquè blanqueja la roba traient-li el color. És millor utilitzar aquests productes només en teixits resistents al lleixiu (comprova-ho a l'etiqueta). Evita fer servir lleixiu per rentar llana, elastà, pell o altres materials delicats.
Com a alternativa, pots provar un blanquejant a base d'oxigen. És un producte segur per a tots els colors, ja que potencia el blanc sense alterar el teixit de colors. Pots complementar el detergent de roba normal amb una cullerada d'un blanquejant d'oxigen en pols o líquid.
Si no, pots afegir mitja tassa de bicarbonat de sodi a la rentadora en lloc de fer servir el blanquejant d'oxigen.
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4.Tria una temperatura de l'aigua adequada.
Per mantenir uns blancs intensos, renta la roba blanca amb la temperatura més alta que la peça pugui tolerar per eliminar la brutícia i la pols. Per saber la temperatura adequada per a la teva roba, consulta les etiquetes.
En general, l'aigua calenta combinada amb el detergent és eficaç a l'hora d'eliminar els olis que produeixen les taques i les decoloracions, però no té una temperatura prou alta per danyar els teixits.
Quan estiguis a punt per posar la roba a la rentadora, evita posar-n'hi massa i així t'assegures que totes les peces quedin ben netes.
5.Eixuga la roba blanca al sol.
La llum del sol natural és perfecta per eixugar la roba blanca, ja que els rajos UV actuen com una mena de blanquejant natural. Si pots, estén la roba sota la llum directa del sol. No facis servir aquest mètode amb les peces de color, perquè el sol pot fer que els colors intensos es descoloreixin.
Si no pots eixugar la roba al sol, fes-ho a l'assecadora amb la temperatura més baixa. No facis servir una temperatura alta, perquè això pot fer que les taques quedin fixades al teixit.
Text: Hannah Singleton