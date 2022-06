5 consells aprovats pels entrenadors per millorar en el running (sí, de debò!)

Tot i que els entrenaments amb esprints són útils (t'expliquem per què més endavant), donar-ho tot en un esprint pot ser contraproduent si el cos no hi està acostumat, afirma Whitney Heins, entrenadora de running certificada per la VDOT a Knoxville, (Tennessee, EUA) i fundadora de The Mother Runners. Per exemple, l'entrenadora recomana fer arrencades en comptes d'esprints per preparar-te.

Les arrencades són acceleracions graduals en intervals de 20 a 30 segons fins a arribar a la velocitat màxima. Després, redueix la velocitat al llarg de 30 segons fins que hagis tornat a la teva velocitat de running habitual. Heins recomana fer-ne un parell en cada carrera o a la setmana per millorar considerablement la condició física.

"Les arrencades marquen la diferència pel que fa a les condicions neuromusculars. Quan és el cervell que impulsa el moviment muscular, els músculs aprenen a exercitar-se de la manera més eficient possible energèticament. L'objectiu d'aquest exercici és millorar la condició neuromuscular més que no pas la salut cardiovascular".

El més important de les arrencades és que són ideals per acostumar el cos als esprints i que treballes més per reforçar els ossos, els tendons, els músculs i les articulacions.

"A més a més, com que es tracta d'un exercici gradual, pots centrar-te a fer-ho correctament i no et cansa gaire de pressa. Això és important, ja que, quan sents molta fatiga, tendeixes a relaxar la postura i és més probable que pateixis una lesió".

