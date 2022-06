Com pots evitar les butllofes quan corres

Si ets runner, segurament la majoria de butllofes que et surtin als peus estaran causades pel fregament. Te n'adonaràs perquè, quan la butllofa explota, el líquid és transparent.

Normalment, el que provoca aquest tipus de butllofes és el fet que les sabatilles no se t'ajustin bé. Si les sabatilles que portes no et van bé, et poden fregar els peus. També et poden aparèixer butllofes si portes sabatilles sense mitjons, cosa que fa que hi hagi més fregament entre el peu i les sabatilles.

Com que els runners fan servir molt els peus, se solen formar més butllofes quan corres que quan portes les sabatilles per fer qualsevol activitat del dia a dia. És important evitar que te'n surtin, no només per la comoditat, sinó perquè no t'impedeixin seguir el teu programa de running habitual.