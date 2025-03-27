Com pots evitar les butllofes quan corres

Com pots evitar que et surtin butllofes quan corres
Activitat
Descobreix també com es tracten.
Per molta experiència que tinguis com a runner, de vegades, les butllofes són inevitables. Fins i tot si ets atleta d'elit.
Tal com explica l'Asmi Berry, dermatòloga col·legiada i sòcia de l'American Academy of Dermatology, "les butllofes es formen a causa de tres factors molt habituals quan correm: el fregament, la calor i la humitat". Algunes poden fer mal, mentre que d'altres passen desapercebudes i potser només te n'adones quan et treus els mitjons. A continuació, t'expliquem les situacions concretes en què es poden formar butllofes perquè puguis prevenir-les.
Per què et poden sortir butllofes quan corres
Les butllofes són especialment comunes entre les persones que comencen a córrer, tornen d'un descans llarg o s'entrenen per a una marató, segons afirma el Dr. Miguel Cunha, podòleg, cirurgià del peu col·legiat i fundador de Gotham Footcare a Manhattan.
Explica que la fricció repetitiva entre els peus, els mitjons i les sabatilles genera escalfor i humitat, cosa que provoca irritació a la pell i la formació de butllofes. I afegeix: "Les persones que fan maratons són especialment susceptibles a les butllofes. Estan exposades de manera prolongada a la suor i a la fricció, cosa que augmenta la probabilitat que es desgasti la pell". Quan el fregament excessiu fa que les cèl·lules de la pell se separin, un líquid penetra en el buit entre les capes superior i inferior de la pell, formant la butllofa.
Segons Cunha i Berry, aquests són els motius pels quals et poden sortir butllofes quan corres:
- L'ajust incorrecte de les sabatilles: portar unes sabatilles de running massa grans o massa petites pot provocar butllofes. Segons explica Cunha, quan són massa estretes, poden generar punts de pressió, cosa que pot fer que parts del peu estiguin vermelles, càlides i piquin. En canvi, tal com assenyala Berry, si les sabatilles són massa amples, el peu llisca i causa encara més fricció.
- La suor i la humitat: segons l'experta, la sudoració excessiva pot augmentar la fricció i generar bosses de líquid sota la pell. Quan els mitjons estan fets de cotó, augmenta la humitat al voltant del peu, ja que aquest material no gestiona la humitat sinó que l'atrapa. I tal com assenyala Cunha, això reblaneix la pell i fa que surtin butllofes.
- Els problemes de l'estructura del peu i de la marxa: l'expert afirma que els galindons, tenir el pont elevat o tenir una manera de córrer incorrecta pot generar punts de pressió als peus.
- Els terrenys variables: el podòleg afirma que les superfícies irregulars i l'asfalt dur poden augmentar el moviment dels peus dins de les sabatilles, cosa que també pot provocar l'aparició de butllofes. I Berry afegeix que córrer per asfalt o senders a temperatures elevades també hi pot contribuir.
- Els materials de les sabatilles i dels mitjons: Cunha assenyala que les costures, els materials rígids o els mitjons quan s'arruguen poden causar fricció. Segons Berry, uns mitjons vells o massa fins també poden provocar butllofes.
- Les condicions meteorològiques: segons el podòleg, quan corres amb fred, la pell es pot assecar i debilitar la barrera que té, cosa que fa que surtin butllofes. D'altra banda, la calor i la humitat augmenten la sudoració, de manera que augmenta la humitat als mitjons.
- Els canvis bruscos en l'entrenament: l'expert comenta que augmentar la distància massa ràpid o canviar de superfície o de sabatilles sense adaptar-s'hi de manera gradual pot afavorir-ne l'aparició.
- Una mala higiene dels peus: no tallar-se les ungles dels peus amb regularitat pot crear pressió dins de les sabatilles de running. Portar mitjons bruts o no canviar-se els mitjons humits després d'una carrera també pot augmentar el risc que et surtin butllofes.
Com evitar les butllofes
"Com a podòleg, veig una gran quantitat de runners amb butllofes", diu Cunha. I afegeix que, amb l'enfocament adequat, es poden evitar. A continuació, comparteix els seus millors consells per evitar les butllofes quan corres.
Compra unes sabatilles de running amb l'ajust adequat
Ves a una botiga especialitzada en running per emprovar-te les sabatilles i rebre assessorament. Demana emprovar-te diferents tipus de sabatilles per saber quina s'adapta millor al teu peu. És recomanable emprovar-se almenys tres models diferents i caminar o córrer una mica abans de triar-ne unes. Assegura't que hi ha l'espai adequat entre el dit gros i la part superior de les sabatilles. Segons l'expert, aproximadament hi hauria d'haver l'espai d'un polze entre el dit més llarg i la puntera de les sabatilles. Els dits del peu han de tenir espai per moure's sense que el peu llisqui.
Un altre consell és comprar les sabatilles a la tarda, moment en què els peus estan més inflats. Això és especialment important si passes la major part del dia dempeus o caminant. A més, comenta que les peces ortopèdiques personalitzades també permeten que les sabatilles s'ajustin millor al peu.
Consell professional: fes una mica de recerca o consulta a les persones especialitzades en running de la botiga si les sabatilles que t'interessa comprar estan aprovades per la comunitat experta en podologia.
Utilitza les sabatilles noves gradualment
Tenir unes sabatilles de running noves pot fer il·lusió, però també pot ser fàcil emocionar-s'hi massa al principi. La clau per evitar que et surtin butllofes als peus és fer-les servir de mica en mica, com faries amb les botes de pell, per exemple. Comença portant les sabatilles noves per a caminades o carreres curtes abans d'utilitzar-les per a carreres de llarga distància. No augmentis bruscament els quilòmetres de la setmana amb les sabatilles noves. D'aquesta manera, els peus tindran el temps que necessiten per adaptar-s'hi.
Tria els mitjons adequats
Fer servir uns mitjons que gestionin la suor és tan important com triar unes sabatilles de running còmodes i transpirables. Per això Cunha recomana portar mitjons de materials sintètics i de llana: gestionen la suor i mantenen els peus secs, de manera que també redueixen la fricció.
Utilitza productes per evitar la fricció i protegeix les zones que hi siguin més propenses
A més de tenir un equipament de running adequat, hi ha diversos productes que pots fer servir per evitar que et surtin butllofes, com ara els bàlsams antifregament, la vaselina o els sticks antifricció, en zones d'alta pressió per reduir el fregament. Si acostumes a tenir butllofes als peus, pots cobrir-les amb cinta esportiva, com ara la cinta de cinesiologia, benes per a butllofes o apòsits de gel per reduir la fricció. A més, pots posar-te crema hidratant per mantenir la pell suau i prevenir la irritació.
Mantén una bona higiene de peus
L'expert aconsella mantenir els peus nets i secs. Cal rentar-se els peus amb regularitat i eixugar-los bé, sobretot l'espai entre els dits, però també cal tallar-se les ungles perquè no pressionin contra les sabatilles i no provoquin irritació.
Alterna les sabatilles de running
L'ideal seria tenir-ne almenys dos parells per entrenar, sobretot si corres sota la pluja o en dies molt humits. Alterna les sabatilles per deixar que s'eixuguin bé entre carrera i carrera.
Com tractar una butllofa
Pot ser temptador explotar una butllofa, però, tal com recomana la dermatòloga, has d'evitar-ho a menys que sigui molt gran o faci mal. La butllofa és una mena d'amortiment i protecció natural del cos per evitar que hi entrin bacteris. Si la petes abans d'hora, augmenta el risc d'infecció. "Si la butllofa és petita i no causa dolor, no la toquis i deixa que es curi sola", afegeix Cunha.
Així i tot, Berry indica que, si causa molta incomoditat i es troba en un punt on acabarà esclatant, pots drenar-la de manera segura. Per fer-ho, pots seguir els consells de Cunha pas a pas:
- Neteja la zona. Cal netejar-se bé les mans i la butllofa amb aigua i sabó, o amb un antisèptic.
- Esterilitza l'agulla. Utilitza alcohol de neteja per desinfectar-la.
- Punxa la butllofa. Perfora suaument la vora de la butllofa i deixa que el líquid es dreni mentre la capa superior de pell es manté intacta.
- Evita descamar-te la pell. Mantén la pell de la butllofa a lloc per protegir la zona exposada i en carn viva que té a sota. Així redueixes el risc d'infecció.
- Pressiona lleugerament sobre la butllofa mentre es drena. Fes servir una gasa o un teixit net per treure suaument el líquid sense emportar-te la pell.
- Aplica-hi pomada antibiòtica. Protegeix la zona amb una pomada antibiòtica i cobreix-la amb una bena o un apòsit estèrils.
Si sembla que les butllofes estan a punt d'esclatar, Berry recomana amortir-les amb un apòsit per a butllofes per evitar més fregaments.
"Si la butllofa ja ha esclatat, neteja-la suaument amb aigua i sabó", diu Berry. Evita fer servir alcohol o aigua oxigenada, perquè poden retardar el procés de curació. L'experta recomana posar-se pomada antibiòtica o vaselina, i cobrir la butllofa amb un embenat estèril. Assegura't de no tocar la capa superior de pell per mantenir-la lliure d'infeccions.
Què és una butllofa de sang?
La majoria de butllofes contenen un líquid clar o groguenc, però altres poden tenir sang. Cunha explica que la raó és que el sèrum líquid de les butllofes no sanguínies se separa de la sang quan es coagula. I afegeix que, per contra, una butllofa de sang també es forma a causa de la fricció, de la calor o de la pressió, però conté sang perquè s'ha trencat un petit vas sanguini sota la pell i permet que la sang entri a la butllofa.
Tots dos tipus de butllofes poden fer mal, però cap és necessàriament més preocupant que l'altra. "Les butllofes de sang poden trigar més a curar-se perquè el contingut proteic de la sang fa que sigui més densa", assenyala l'expert.
Quan cal consultar un especialista
En la majoria dels casos, les butllofes desapareixen per si soles amb remeis casolans. Tanmateix, si són persistents o doloroses, val la pena visitar especialistes en podologia o dermatologia per resoldre qualsevol problema subjacent.
De la mateixa manera, si notes que la butllofa mostra signes d'infecció, és hora de contactar amb especialistes. "Si veus que hi ha signes d'infecció en la butllofa de sang, com pus, calor o dolor intens, ho hauria d'examinar algú expert en podologia", diu Cunha. No obstant això, no cal esperar que s'infecti per demanar ajuda professional. Si n'augmenta la mida i et fa mal, t'ajudaran a drenar la butllofa de manera segura. En general, si no et permet moure't amb normalitat, Cunha recomana demanar atenció professional.
Però també hi ha persones que poden necessitar fer-ho just quan apareix una butllofa. Tal com explica l'experta: "Si tens diabetis o problemes de circulació, fins i tot les butllofes petites poden provocar complicacions, així que demana consell mèdic ràpidament".
Text: Cheyenne Buckingham