Presentem les Nike Structure 26, un nou estàndard de subjecció, comoditat i rendiment

Nou estàndard de subjecció, comoditat i rendiment: presentem les Nike Structure 26
Notícies de productes
L'últim model de la línia Structure incorpora un sistema de subjecció avançat que aporta confiança als runners mentre sumen quilòmetres.
Què cal saber:
- Sistema de subjecció a la part mitjana del peu: el sistema d'estabilitat més avançat de Nike fins al moment proporciona als runners més suport i confiança.
- Amortiment ReactX: la marca ha fet la transició a una entresola d'escuma ReactX suau a les Structure 26.
- Una llarga relació de confiança: les Structure 26 són l'evolució d'unes sabatilles creades fa tres dècades per a runners que buscaven estabilitat i una transició fluida.
Si quan corres necessites unes sabatilles dissenyades per reduir la velocitat d'eversió del turmell, et presentem les Nike Structure 26. Tant si t'enfrontes a curses ràpides d'entrenament diari com si et prepares per a distàncies més llargues, ara pots gaudir de l'estabilitat i l'amortiment que necessites per centrar-te en allò que t'agrada: córrer.
Gràcies a les característiques d'estabilitat avançades de les sabatilles i a l'entresola d'escuma ReactX, els runners poden vibrar amb una nova sensació de confiança per rendir al màxim.
"Tenim en compte els runners que necessiten subjecció", explica Ashley Campbell, responsable de línia de productes experta de Nike Running. "Les Structure aporten confiança i constància a les persones. Volem oferir energia i emoció a un segment que històricament s'ha percebut com a avorrit i rígid".
"Les Structure aporten confiança i constància a les persones. Volem oferir energia i emoció a un segment que històricament s'ha percebut com a avorrit i rígid".
Ashley Campbell
Innovació constant
Quan Nike es va plantejar com podia millorar les Structure 25, l'equip de disseny va identificar l'oportunitat de substituir l'antiga escuma i apostar per una de les seves millors plataformes d'amortiment: ReactX. A més de la suavitat que proporciona l'escuma, aquestes sabatilles també tenen una transició del taló a la punta més suau que les 25.
"La meva qualitat preferida de les Structure 26 és que són molt còmodes sense resultar massa toves", diu l'atleta de Nike i medallista d'or Cole Hocker. "Combinen a la perfecció comoditat i subjecció perquè jo pugui ser constant durant tot l'entrenament".
Però la innovació no acaba amb l'escuma. Al cor de les Structure 26 hi ha el sistema de suport de la part mitjana del peu de Nike, que ajuda a proporcionar una estabilitat millorada durant els moments crucials de la trepitjada del corredor. Això pot ser especialment útil si tens tendència a sobrepronar quan corres, perquè ajuda a crear una plataforma estable per a transicions suaus, sense controlar en excés.
Les Structure 26 estrenen una nova part superior de malla i una sola exterior redissenyada, que creen una comoditat i un rendiment òptims per córrer. L'encoixinat millorat de la part superior permet adaptar-les a diferents formes de peu, mantenint alhora una subjecció fonamental. També aporten una tracció i una durabilitat excepcionals a les zones d'alt impacte.
Tot és qüestió de proves
Sense un procés de proves exhaustiu, cap de les innovacions de les Structure 26 s'hauria fet realitat. Gràcies a l'estreta col·laboració amb el Nike Sport Research Lab, es va poder validar el nou disseny.
Finalment, l'equip va crear unes sabatilles per córrer per carretera que són estables i còmodes per a atletes d'elit i runners de tota mena i els ofereixen un extra de confiança mentre sumen quilòmetres.
La franquícia Structure de Nike és una de les tres categories diferents de la seva línia de calçat de running de carretera. Representa una evolució en l'amortiment amb suport per a una trepitjada estable, mentre que les Nike Vomero ofereixen l'amortiment màxim per a una comoditat definitiva i les Nike Pegasus proporcionen un amortiment reactiu per a un retorn d'energia durant tot el dia. Aquestes línies de models de running ofereixen als atletes el seu tipus de trepitjada amb amortiment preferit, independentment de la distància que cobreixin o de l'entorn en què triïn córrer.
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Preguntes més freqüents
Què fa que les Structure 26 destaquin sobre les seves predecessores?
Les Structure 26 presenten una de les millors plataformes d'amortiment de Nike, ReactX, que s'utilitza per primera vegada en unes sabatilles Nike Structure. Nike també ha eliminat la bossa d'aire de l'avantpeu per crear una trepitjada més suau. Els materials de la part superior també són més suaus i flonjos per a una major comoditat.
Per a quins tipus d'activitats de running són més adequades?
Les Structure 26 estan dissenyades per a tota mena de runners, des de principiants fins a atletes que competeixen, especialment per als que busquen estabilitat i transicions suaus, a més d'una subjecció addicional. Creades per entrenar cada dia, estan optimitzades per a llargues distàncies, i s'adrecen als runners que rebutgen les limitacions de la subjecció tradicional.