Com pots augmentar la distància que corres sense tenir lesions, segons els experts

La millor manera d'evitar lesions és seguir un pla. Si un dia vols córrer 10 km, no en facis més o, fins i tot, atura't abans si el cos et demana descansar.

"Sempre que comencis un programa d'entrenament nou, ves a poc a poc i augmenta el ritme gradualment. Si la progressió és massa ràpida, és més probable que pateixis una lesió per sobreentrenament com una tendinitis, una fractura per sobrecàrrega, una distensió muscular o un esquinçament de tendons", diu Miller.

El nivell de la carrera se sol augmentar en percentatge o en temps. Per exemple, si has començat a córrer 15 minuts un parell de dies la setmana i ja fa unes quantes setmanes que mantens el ritme, passa a 20 minuts durant les pròximes setmanes.

Si t'interessa aplicar un augment basat en percentatges, tingues en compte la regla del 10 %. Segons aquesta regla, cal augmentar la distància en un màxim d'un 10 % respecte a la setmana anterior. Per exemple, si una setmana has corregut 10 km, afegeix un quilòmetre més la setmana vinent.

Encara que es faci servir amb freqüència, no cal seguir la regla al peu de la lletra, explica Miller. El factor principal que has de tenir en compte si no tens experiència és la consistència. Una bona idea és no augmentar la quantitat de quilòmetres durant el primer mes (o més temps) per tal d'iniciar-te en la rutina o enfortir els músculs que necessites per a un patró de moviment mentre corres.

A mesura que agafis més confiança durant la carrera, potser veuràs que la regla del 10 % et funciona perfectament. Ara bé, si pateixes signes de desgast (fatiga, manca d'equilibri o lesions lleus per sobreentrenament com inflamacions de turmell), redueix la distància. Tingues en compte que l'estrès també pot afectar la recuperació després de l'entrenament i pot ser una de les causes del cansament. Si sents molta ansietat, deixa de córrer i fes exercicis de respiració conscient o ioga.

