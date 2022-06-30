Tres consells per fer que els nous hàbits perdurin, segons els experts

Mantén els nous hàbits saludables
Consells
Et costa mantenir de manera habitual els nous hàbits que et proposes? Aquestes tres tècniques et poden donar la confiança que necessites per triomfar.
- Per crear un hàbit es necessiten dues coses: prendre la decisió de fer-ho de manera habitual i fer-ho de veritat.
- L'associació d'hàbits, els canvis incrementals i el foment de la motivació et poden ajudar a mantenir noves rutines.
- Seguir un programa diari a l'NTC App fa que aquestes tres tècniques siguin encara més fàcils i et permet accelerar el teu progrés.
A continuació t'expliquem el que et cal saber:
Moure les cames en horitzontal abans de córrer, menjar xocolata després de sopar, passejar després de dinar, donar un cop d'ull a Instagram abans d'anar a dormir i posposar l'alarma del despertador.
Tant si et resulten beneficiosos com perjudicials, els hàbits són coses que has fet tantes vegades que et surten automàticament. Així ens ho explica el Dr. Benjamin Gardner, catedràtic del King's College de Londres, que es dedica a la recerca sobre canvis de conducta i la formació d'hàbits. Evidentment, els hàbits negatius sovint es creen més fàcilment que els positius, ja que els adoptem com a reacció a algun tipus de recompensa (menjar xocolata o quedar-te uns minuts més al llit).
Sohee Lee, especialista certificada en força i tonificació i estudiant de doctorat especialitzada en canvis de conducta i formació d'hàbits, explica que el nostre instint ens fa triar l'opció més fàcil sempre que podem. Així doncs, per adoptar hàbits saludables és molt important preparar-ho tot perquè triar-los no ens sembli una obligació tediosa. Si fas això, estaràs més prop d'assolir els teus objectius.
Com es crea un hàbit
Un hàbit és allò que ens fa actuar d'una manera determinada en una situació concreta, segons Gardner. Aquesta acció s'anomena conducta i, com ja hem dit abans, genera algun tipus de recompensa. Aquesta recompensa reforça l'associació entre l'estímul i la conducta, i llavors es crea una relació que es coneix com a cicle de l'hàbit. Si cada vegada que et lleves (estímul), fas una sessió ràpida amb el rodet d'escuma (conducta) i et sents millor després (recompensa), es reforçarà l'hàbit de fer exercicis amb el rodet d'escuma en llevar-te. Arribarà un punt en què agafaràs el rodet d'escuma sense ni tan sols adonar-te'n. Només això ja és un progrés. Com més hàbits saludables incorporis, més progressaràs.
Per cert, els experts no poden determinar exactament quant de temps es tarda a adquirir un hàbit. La norma dels 21 dies de què ha sentit parlar molta gent és un mite: hi ha hàbits que tarden més temps a formar-se i d'altres que es poden adquirir molt més ràpidament, segons expliquen Gardner i altres experts en canvis de conducta. Així que no t'obsessionis comptant els dies.
Per què solen fallar els nous hàbits
Tothom ha pensat alguna vegada "Demà m'hi poso". Però ser constant és molt difícil. Per què? Crear un hàbit nou requereix motivació i autocontrol i, encara que t'ho hagis proposat, no sempre és fàcil tenir-ne.
Lee també assenyala que tendim a ambicionar massa, i això pot propiciar el fracàs. Gardner explica que aquest problema es deu en part a la confusió entre dos tipus de conducta habituals: decidir i fer.
Per exemple, imagina que vols dedicar 15 minuts cada matí a escriure al teu diari. Has de crear l'hàbit de decidir posar-t'hi i el de fer-ho. Gardner explica que, encara que aconsegueixis prendre la decisió, hauràs de fer un esforç per dur a terme la segona part. I si l'acció en si requereix un esforç per al qual no tens prou motivació, no seguiràs complint (recordem tots els propòsits que hem abandonat a mig gener). Per crear hàbits amb confiança, cal automatitzar la presa de decisions i fer un esforç realista per dur les accions a terme.
Pots adoptar diverses estratègies per millorar aquests dos aspectes.
1. Associació d'hàbits
En què consisteix: associar una nova conducta que vols adoptar a una que ja tens adquirida i fas regularment.
Per què funciona: Lee explica que, quan associes una acció que vols dur a terme (per exemple, fer servir fil dental) a una que ja fas habitualment (com ara rentar-te les dents amb raspallet), aprofites un estímul existent, que fa que sigui més fàcil incorporar la nova conducta a la teva rutina. Això funciona molt millor que simplement intentar dur a terme una acció quan te'n recordes (segur que fer servir fil dental no és una cosa que et passa pel cap sovint).
Com es fa: "Seu i dedica 20 minuts a apuntar les coses que fas cada dia sens falta. Segur que és gairebé tot", indica Lee. Aquest exercici et demostrarà que tens uns quants hàbits als quals pots associar-ne de nous.
Llavors, Gardner recomana triar un hàbit relacionat amb la nova conducta que tinguis pensada. Si el teu objectiu és hidratar-te més, pots afegir l'hàbit de beure un got d'aigua a la teva rutina de neteja de la cuina. Funcionarà perfectament, ja que tindràs l'aixeta o la nevera al davant mateix.
Nota: és molt important especificar exactament l'acció o el moment en què aplicaràs el teu nou hàbit. Proposar-te beure aigua després de netejar la taula o de col·locar l'últim plat al rentaplats serà més útil que dir que ho faràs quan netegis la cuina. Si creus que te n'oblidaràs, apunta't aquesta tasca ("netejar el marbre = H₂O") en una nota adhesiva i enganxa-la al lloc on facis l'activitat que ja tens com a habitual, indica Gardner.
2. Canvis incrementals
En què consisteixen: començar una nova conducta en una versió molt reduïda i anar-la augmentant progressivament.
Per què funciona: Gardner explica que començar amb una versió minúscula de l'hàbit que vols crear i anar-la augmentant a poc a poc fins a convertir-la en el teu objectiu final t'ajuda a millorar la teva confiança i les teves capacitats. A més, a mesura que progressis, aniràs adquirint entusiasme i energia, de manera que el teu desig de crear l'hàbit no farà més que augmentar.
Com es fa: "Fes una acció tan petita i tan fàcil que puguis dur-la a terme fins i tot en els pitjors dies", recomana Lee. Si has sentit parlar del famós especialista en conducta B. J. Fogg, segurament et sonaran els conceptes de petits hàbits i grans canvis.
Tornem amb l'exemple d'escriure al diari durant 15 minuts al matí. Per començar, obres el diari després de preparar-te una tassa de cafè. Amb una mica de repetició, començaràs a obrir el diari automàticament, i això t'ajudarà a augmentar l'entusiasme i l'energia, segons afirma Lee.
Un cop hagis aconseguit aquest primer pas durant un temps, obre el diari i agafa el bolígraf. Després, passa a la fase següent: obrir el diari, agafar el bolígraf i escriure-hi durant un minut. Ves progressant a poc a poc des d'aquí, però fes només allò què puguis dur a terme de manera constant, indica Lee. Si et prens un dia de descans, sempre pots tornar al mínim imprescindible d'obrir el diari per no perdre l'hàbit.
De la mateixa manera, si estàs intentant fer activitat física tots els dies, comença fent només uns minuts d'estiraments o exercicis d'activació, sigui pel teu compte o amb un programa com el Repte de moviment diari de la Nike Training Club App. Un cop hagis integrat aquesta conducta com a una activitat normal i necessària del teu dia a dia, ves-hi afegint altres passos progressivament.
3. Introspecció
En què consisteix: aprofitar la teva motivació interior més profunda per animar-te a dur a terme l'acció que vols.
Per què funciona: hi ha dies en què no tens ganes de res. En realitat, aquest és el motiu pel qual els experts no recomanen confiar només en la motivació per mantenir els hàbits, diu Lee. Tanmateix, si et vols basar en la motivació, Gardner recomana que parteixis de la més interior, coneguda com a motivació intrínseca.
Segons Gardner, un component molt important de la motivació intrínseca és el plaer. Si esculls una acció que et fa gaudir (i et centres en allò que t'agrada de debò), dur-la a terme no et semblarà tan pesat.
Evidentment, hi haurà hàbits que voldràs crear i que no trobaràs gaire agradables. Hi ha gent a qui no agrada gens escalfar abans d'un entrenament, però una cosa que els encanta és lesionar-se menys sovint. I tothom té dies en què no li ve de gust fer coses que normalment li agraden. En aquests casos, pots recórrer a un altre component de la motivació intrínseca: la identitat.
"Un motiu important per emprendre accions és canviar la teva autopercepció", diu Lee. Per exemple, si et consideres un iogui, és poc probable que et passis el matí al llit, encara que faci mal temps o que no tinguis ganes de fer ioga.
Com es fa: una estratègia evident és escollir un hàbit de què gaudeixis. No suportes el gust de la col verda però t'agradaria prendre més verdures? Tria'n una que t'agradi.
Si vols fer servir la teva identitat com a arma secreta, Lee recomana que t'imaginis una versió ideal de tu mateix. Vols estressar-te menys? Identifica't com a "persona tranquil·la i assossegada". Quan hagis de prendre decisions sobre la teva conducta, escolliràs accions coherents amb aquesta percepció tranquil·la que tens de tu mateix. Per exemple, pensaràs que ets el tipus de persona que medita a la nit o que es pren un bany d'aigua calenta els diumenges.
I quan tota la resta falli...
Tingues en compte que saltar-te el teu hàbit un dia (o tres, si escau) no és una desgràcia. En l'àmbit de la recerca, les possibilitats de dur a terme el teu hàbit s'anomenen oportunitats. "Sabem que pots crear un hàbit encara que hagis perdut algunes oportunitats", diu Gardner. Saber que haver comès una falta o dues no vol dir que hagis fracassat t'ajudarà a mantenir la constància i a crear un hàbit positiu a llarg termini.
Text: Julia Malacoff
Il·lustracions: Paul Blow
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