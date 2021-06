Tres consells per fer que els nous hàbits perdurin, segons els experts

3. Introspecció

En què consisteix: aprofitar la teva motivació interior més profunda per animar-te a dur a terme l'acció que vols.



Per què funciona: hi ha dies en què no tens ganes de res. En realitat, aquest és el motiu pel qual els experts no recomanen confiar només en la motivació per mantenir els hàbits, diu Lee. Tanmateix, si et vols basar en la motivació, Gardner recomana que parteixis de la més interior (coneguda com a motivació intrínseca).



Segons Gardner, un component molt important de la motivació intrínseca és el plaer. Si esculls una acció que et fa gaudir (i et centres en allò que t'agrada de debò), dur-la a terme no et semblarà tan pesat.



Segurament hi haurà hàbits que voldràs crear i que no trobaràs gaire agradables. Hi ha gent a qui no agrada gens escalfar abans d'un entrenament, però una cosa que els encanta és lesionar-se menys sovint. I tothom té dies en què no li ve de gust fer coses que normalment li agraden. En aquests casos, pots recórrer a un altre component de la motivació intrínseca: la identitat.



"Un motiu important per emprendre accions és canviar la teva autopercepció", diu Lee. Per exemple, si et consideres un iogui, és poc probable que et passis el matí al llit, encara que faci mal temps o que no tinguis ganes de fer ioga.



Com es fa: una estratègia evident és escollir un hàbit de què gaudeixis. No suportes el gust de la col verda però t'agradaria prendre més verdures? Tria'n una que t'agradi.



Si vols fer servir la teva identitat com a arma secreta, Lee recomana que t'imaginis una versió ideal de tu mateix. Si vols estressar-te menys, identifica't com a "persona tranquil·la i assossegada". Quan hagis de prendre decisions sobre la teva conducta, escolliràs accions coherents amb aquesta percepció tranquil·la que tens de tu mateix. Per exemple, pensaràs que ets el tipus de persona que medita a la nit o que es pren un bany d'aigua calenta els diumenges.