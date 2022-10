Com afecten la relaxina i altres factors de l'embaràs la teva estabilitat

El pensament de tenir una caiguda pot ser suficient per fer que una dona embarassada no faci cap tipus d'activitat, per incomprensible que sembli. Però la relaxina per ella mateixa, és poc probable que afecti el risc de caure, diu Proulx. La teva panxa, que està en creixement i que fa canviar el teu centre de massa i, per tant, la teva coordinació muscular, sí que podria ser-ne responsable. "Els músculs reben un impuls per subjectar el centre del cos i mantenir-lo estable. Durant l'embaràs, ja no s'anticipen i no reaccionen com ho fan habitualment" explica. Això no significa que la consumiràs perquè tens panxa. Només significa que n'has de ser conscient i evitar possibles activitats que suposin un risc de caiguda legítim, sabent que els canvis en la coordinació podrien fer que aquest risc fos superior.



Aquestes activitats són diferents per a cadascú segons la seva experiència, però la idea és mantenir aquelles que coneixes i t'agraden o fer canvis raonables, diu la doctora Crawford. Per exemple, si t'agrada baixar els carrers damunt d'una bicicleta, passa a una d'estàtica per evitar la possibilitat d'una caiguda. Els esports com l'esquí de pista, el patinatge i el patinatge sobre gel normalment no estan recomanats després del segon trimestre per raons òbvies, però podries consultar-ho amb el teu metge si ets una atleta amb molta experiència i estàs considerant la possibilitat de continuar. Pot ser que trobis que sortir a l'aire lliure per fer una excursió sigui suficient. I, per descomptat, intentar exercicis de baix impacte com el ioga prenatal o els entrenaments de força per primera vegada és perfectament possible (i fins i tot pot ser ideal, segueix llegint), afirma Proulx.