És segur fer exercici durant la lactància? Segueix aquests consells d'experts

Això que et direm a continuació no és un anunci de sostenidors esportius Nike, sinó un consell de vida per al postpart: encara que puguis posar-te uns sostenidors d'entrenament d'abans de tenir el nadó, no els portis (tret que et quedin perfectes i t'ofereixin la subjecció que necessites).



Els sostenidors, especialment els models sense cèrcols, que queden massa cenyits o es claven en zones determinades poden contribuir a l'obstrucció dels conductes de les mames, afirma Jessica McKee, infermera i consultora sobre lactància certificada per una junta internacional al comtat de Ventura, Califòrnia (EUA). El motiu és que els sostenidors exerceixen pressió sobre els conductes mamaris, la qual cosa provoca que la llet quedi bloquejada en una part. Això se sent, segons la infermera, com una pedreta al pit que pot fer mal. No són fàcils de desfer i sovint acaben esdevenint una mastitis, una infecció del teixit mamari que presenta febre i símptomes similars als d'una grip. Per tant, fes tot el possible per evitar arribar a aquesta situació.



Pots provar uns sostenidors esportius que estiguin dissenyats específicament per alletar o treure's llet, però si no en trobes cap que s'adapti al teu cos, no t'amoïnis, que no són obligatoris. Battles recomana que, si pots, te'ls emprovis a la botiga, ja que segurament necessitaràs o bé una talla més o un model amb més subjecció. Si finalment te'ls compres en línia, McKee t'explica què pots fer abans de treure les etiquetes. En primer lloc, assegura't que pots posar dos dits per sota de la banda i dels tirants. A continuació, corre o salta, aixeca els braços per sobre del cap i seu per comprovar com et sents amb els sostenidors mentre fas exercici. L'ajust hauria de ser cenyit sense excés ni cap mena de restricció.