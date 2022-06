Què cal saber sobre l'exercici quan vols quedar embarassada, segons els ginecòlegs

T'encanten els teus entrenaments diaris i vols mantenir la intensitat. Si el teu metge hi està d'acord, endavant, diu el doctor Copperman. Si el metge no hi posa cap problema, no hi ha cap entrenament que estigui prohibit mentre busques l'embaràs, afirma (visca!).



Dit això, tot i que pots continuar fent les coses que t'agraden i esforçant-te una mica, "aquest no és el moment d'entrenar per a coses noves ni de desafiar constantment el cos", explica la doctora Crawford (ja ho saps, pel tema del cortisol).



D'acord amb les doctores Crawford i Wake, probablement t'estàs excedint si...

Et deixa de venir la regla

Et sents més cansada que normalment

Et mareges més sovint

Et lesiones més sovint

Et cau el cabell o perds la gana

Perds més de 900 grams en una setmana

Si notes algun d'aquests símptomes, redueix la intensitat, recomana la doctora Crawford. (Bé, tingues en compte que no et vingui la regla o et maregis també pot voler dir que estàs embarassada, així que si no n'estàs segura, fes-te una prova!).