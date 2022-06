Com pots gestionar els dolors i les molèsties de l'embaràs amb el moviment, segons els experts

Què passa: El lligament rodó és una estructura semblant a una corda que connecta la part superior de l'úter a l'interior de les engonals per les dues bandes. El creixement del teu nadó estira el lligament cap enfora i això pot causar espasmes i punxades a les engonals, la vagina o la part frontal dels malucs, diu Nwabuebo. "Sovint ens passa quan ens girem o canviem de posició, perquè la panxa es mou més ràpidament que la capacitat que té el lligament per estirar-se", explica Proulx.



Com afrontar-ho: Aguantar-se aquesta zona del cos abans de girar-te o posar-te dreta pot prevenir aquestes punxades, diu Proulx. Recomana "abraçar" la panxa recollint els músculs abdominals, o fins i tot aixecar-la amb les mans abans de girar, i llavors moure't amb les espatlles i els malucs alineats.



Estirar els flexors dels malucs també ajuda. Prova d'estirar-te sobre l'esquena al llit amb els genolls doblegats. Diguem que la part dreta és la que et fa mal. Col·loca't a prop de la part dreta del llit i deixa penjant la cama dreta per fora. Fes respiracions profundes d'uns 30 segons mentre sents un estirament suau a la part davantera del maluc dret. Si no en tens prou, Nwabuebo suggereix fer més profund l'estirament apropant el genoll esquerre cap al pit. Si ho necessites, canvia de costat i repeteix.





Molt bé, i què passa amb la teva rutina d'entrenament? Si bé descansar no és el millor remei per als dolors habituals de l'embaràs, tampoc és el moment d'ignorar-los mentre fas exercici, diu Proulx. Prova de reduir la intensitat, la duració i el rang de moviment (fins i tot si mentalment vols seguir endavant) per sentir-te més còmoda, diu Proulx.

Et moguis com et moguis, escolta el teu cos. Si hi ha alguna "regla" durant l'embaràs, és aquesta. I si no et sents bé, para. L'exercici sempre t'ha de fer sentir millor, no pitjor, i ara tampoc és una excepció.