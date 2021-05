6 maneres de menjar a poc a poc i gaudir-ne

Menjar a poc a poc ho canvia tot

Et preguntaràs per què ens hem de preocupar per menjar a poc a poc si hi ha tantes coses que ho fan difícil. Doncs per identificar la nostra sensació de sacietat d'una forma més clara o comprendre millor quan hem menjat prou sense atipar-nos.



Segons la doctora Krista Scott-Dixon, directora de formació a Precision Nutrition, molts de nosaltres deixem de parar atenció a aquests factors amb el temps. Tal com ens explica Scott-Dixon, en lloc d'identificar de forma conscient si tenim gana o estem tips, hem après a guiar-nos per senyals exteriors, com ara "és l'hora del sopar", "si la meva parella menja, jo també" o "encara tinc menjar al plat". No obstant això, menjar a poc a poc ajuda a controlar les quantitats i permet reduir l'excés d'aliments, fins i tot amb el teu plat preferit.



Funciona perquè quan ingerim aliments es genera una onada de respostes corporals. El cervell interpreta senyals físics, com la contracció i la relaxació dels músculs de la mandíbula durant la masticació, el sistema digestiu es prepara per rebre i processar els aliments i, finalment, el sistema regulador de la gana allibera hormones que per calmar-la, tal com ens explica Melanson.