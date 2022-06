Nou avantatges de fer flexions cada dia

Com que aquest moviment és fàcil per a principiants, els investigadors sovint inclouen les flexions en els estudis per ajudar a identificar i provar els nivells de forma física. Hi ha moltes variacions de flexions que s'ajusten al nivell de condició física que tinguis. Com més força guanyis, més augmentarà la intensitat de les flexions per arribar a assolir un nivell que et suposi un repte.