Com es pot cremar el greix de la panxa

El greix és una part essencial del cos humà i té un paper important en moltes activitats metabòliques i hormonals necessàries per al funcionament del cos. No obstant això, un excés de greix, sobretot a la zona de la cintura o de l'abdomen, et pot causar certs problemes de salut i pot fer que no et sentis del tot bé o que no rendeixis al màxim nivell. Fer alguns petits canvis en la dieta i l'estil de vida et pot ajudar a cremar el greix abdominal que et vols treure de sobre per tornar a estar en forma.

Tens problemes per eliminar l'excés de greix abdominal? El greix pot estar distribuït de manera uniforme al cos, però també pot ser que se t'acumuli a la zona abdominal i que en tinguis poc a les extremitats. Aquests dos casos poden indicar diferents tipus d'acumulació del greix. Saber quin tipus de greix tens et pot ajudar a fer-te una idea de quina és la millor manera de combatre'l. T'ho expliquem.

Els tres tipus de cèl·lules adiposes

Si obrissis un cos humà, veuries tres substàncies amb colors diferents, que són els tres tipus de cèl·lules adiposes. Els teixits adiposos blancs, marrons i beix són greixos essencials, subcutanis o viscerals, en funció de la part del cos en què es trobin.

Greix essencial: aquest greix corporal és el que es troba als músculs, les cèl·lules nervioses, la medul·la, el cervell i els òrgans vitals com el cor i els pulmons. Entre altres funcions, protegeix els òrgans vitals i els aïlla, facilita l'absorció de les vitamines i regula les hormones. Segons l'American Council on Exercise, per mantenir una bona salut els homes necessiten que entre un 2 i un 5 % del seu pes provingui de greixos essencials, mentre que les dones en necessiten entre un 10 i un 13 %. Greix subcutani: el greix subcutani és el de color blanc que queda directament sota la pell. És el tipus de greix blanc que es mesura amb un calibrador. És el que es pot "pessigar". A més, el greix subcutani és normal i és sa. És el que s'ocupa de mantenir la calidesa, de protegir els teixits i els òrgans contra els traumatismes i els impactes i d'actuar com a font de reserva energètica. També és el tipus que s'acumula quan acumules energia en excés de manera prolongada, com ara quan menges molt i no et mous gaire. Greix visceral: al contrari del greix subcutani, el greix visceral no s'acumula sota la pell, sinó dins de la cavitat abdominal. És un greix profund i gelatinós que envolta els òrgans principals. Es necessita una petita quantitat de greix visceral per omplir els espais entre els òrgans. Tanmateix, tenir-ne massa pot ser perillós, ja que pot provocar obesitat central, malalties cardíaques, una pressió arterial alta, diabetis de tipus 2 i altres problemes.

Quin tipus de greix és el greix abdominal?

El lloc on es troba el greix et pot indicar de quin tipus es tracta. Si el greix està distribuït de manera més o menys uniforme pel cos, pot ser que tinguis nivells més alts de greix subcutani. Si veus que s'acumula a la zona abdominal, potser tens més greix visceral.

Una manera ràpida de comprovar-ho és envoltar-te la cintura amb una cinta mètrica, per sobre del melic. La circumferència de la cintura indica quin excés de greix subcutani i visceral hi ha a l'abdomen. Si fa més de 90 cm (en el cas de les dones) o més de 100 cm (en el cas dels homes). això és un indicador que tens greix abdominal acumulat.

De fet, pots ser de constitució prima i tenir nivells alts de greix visceral, cosa que només pots saber si et fas una anàlisi de composició corporal. Encara que no tinguis un pes corporal elevat, tenir una acumulació de greix abdominal intern és un senyal que no segueixes una dieta o un estil de vida saludables.

El greix visceral es considera més perillós perquè es troba entre els òrgans vitals. Així doncs, si tens greix abdominal, el teu objectiu hauria de ser reduir-lo per mantenir una salut òptima.