El running pot millorar els abdominals?

No hi ha una resposta prou clara a aquesta pregunta perquè cadascú té una idea diferent del concepte "abdominals fantàstics". Per a algunes persones, vol dir tenir més definits els músculs de la panxa, és a dir, que els músculs superficials de la paret abdominal (sobretot el recte de l'abdomen i els oblics externs) estiguin marcats clarament. Les persones que volen tenir aquests abdominals fantàstics aspiren a aconseguir el que col·loquialment coneixem com a "tauleta de xocolata".



Tot i això, d'altres poden considerar que per tenir uns bons abdominals el que cal és un tors fort que aguanti diversos tipus d'activitats i exercicis, com ara el running. Si tens el tors fort, no només s'enforteixen els músculs superficials de l'abdomen, sinó que els més profunds (els oblics interns i el transvers de l'abdomen) també estan més sans i en més bona forma. Els quatre músculs es combinen per crear una estructura semblant a una cotilla per impulsar el cos durant les activitats esportives, els entrenaments i el dia a dia.