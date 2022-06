Com pots fer exercici a casa sense equipament

Has trobat temps, tens un programa d'entrenament i ho tens tot a punt per passar a l'acció, però llavors t'adones que et falta l'equipament adequat. No tens una barra per fer esquats ni una banda de resistència per treballar el pit. Potser, de fet, no tens cap mena d'equipament.

Has de saber, però, que qualsevol tipus d'entrenament és millor que no fer-ne cap. Pots esforçar-te i entrenar-te igualment encara que hagis de substituir l'equipament o fer modificacions. De fet, els entrenaments a casa o sense equipament poden ser igual d'efectius. Només has de tenir clar què has de fer.

Tant si només fas servir el pes corporal com si t'entrenes amb poc equipament, pots adaptar l'entrenament a la teva situació. T'expliquem com pots fer-ho.

Consell: pots trobar molts entrenaments amb pes corporal a la Nike Training Club App amb el filtre "sense equipament".