Com pots mitigar les conseqüències de no trobar el moment d'anar a dormir segons els experts

El nostre son en paga les conseqüències

La majoria de persones tenen una vida molt atabalada, explica la Dra. Jennifer Martin, psicòloga clínica i especialista en medicina del son conductual, professora de medicina a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i membre del Nike Performance Council. Sovint sacrifiquem el son per tenir més temps, especialment quan vivim amb algú, afirma l'experta. Des del principi de la pandèmia, s'han difuminat les línies que separaven la feina, l'escola i la llar, i la nit és l'únic moment en què pots fer allò que realment vols fer. Per això et dius "només un/a més" (un episodi, una horeta més tafanejant a les xarxes socials, etc.). De sobte, són les dues de la matinada i t'has d'aixecar a les set.

"Quan tenim son, no sempre prenem les decisions correctes", explica Martin. És un cercle viciós perquè quan decideixes anar a dormir tard, l'endemà tens més cansament i augmenta la probabilitat que es converteixi en un hàbit, afirma l'experta.

Probablement no cal recordar-te que no dormir entre set i nou hores cada nit pot afectar els teus processos mentals i com et sents durant el dia. Tanmateix t'ho repetirem.

"Pots tenir somnolència i notar que no et concentres o que no tens tan bona memòria", explica Keisha Sullivan, osteòpata i especialista en medicina del son. En l'àmbit emocional, pots estar de mal humor i irritable. Físicament, no dormir adequadament pot fer que el teu cos estigui estressat i que produeixi més cortisol (una hormona de l'estrès), la qual cosa pot debilitar el teu sistema immunitari. Això podria augmentar la probabilitat d'emmalaltir, afirma Sullivan. I això només són els efectes a curt termini.