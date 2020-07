Enganya el cervell per dormir millor

Naturalment, no hi ha cap dubte que estar totalment descansat millora l'estat mental. Funciona en totes dues direccions, afirma l'autora de l'estudi, la Dra. Rosalba Hernandez, professora ajudant de la School of Social Work de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. "Com més dormis, més beneficis obtindràs per al teu benestar i la teva salut física".



A més, tot el cicle del son té més a veure amb la ment que amb el cos. Que creguis que has dormit malament no vol dir que de fet hagi estat així. Al primer estudi de la Dra. Hernandez, les dades sobre el son les donaven els participants, que valoraven aquesta activitat amb una puntuació. Tanmateix, durant el segon estudi l'equip també va estudiar el son real dels participants amb un petit dispositiu que mesurava el moviment durant la nit, i els resultats no van ser tan clars. Els investigadors es van adonar que alguns participants que afirmaven no dormir bé tenien un son de força qualitat. Així, potser un pessimista que creu que no dorm bé en realitat descansa com un àngel tota la nit.



Què vol dir tot això? "La manera en què tu creus que dorms és més important que com dorms en realitat", afirma el doctor Christopher Winter, metge i neuròleg especialitzat en el son dels atletes professionals. Podem preparar-nos per creure que hem dormit millor del que ho hem fet centrant-nos, per exemple, en les tres hores de son ininterromput que hem tingut entre les 3 i les 6 de la matinada, en comptes dels moments d'insomni de la resta de la nit. A més, veure el got mig ple reforça una actitud optimista, que ara ja saps que et pot ajudar a dormir millor.