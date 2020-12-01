Enganya el cervell per dormir millor

Com pots enganyar el cervell per dormir millor
Consells
Un canvi de mentalitat pot ser l'únic que necessites per dormir més i millor. Prova aquest enfocament basat en estudis científics.
El dormitori està fresc i totalment a les fosques. No has mirat el telèfon des de fa una hora. Has pres l'últim cafè força abans de migdia. Ho estàs fent tot bé. Així doncs, per què no pots aclucar l'ull? La resposta és dins del cap.
El que volem dir és que es tracta d'un tema de perspectiva. En general, les persones som més optimistes o més pessimistes. Hi ha estudis recents que indiquen que la nostra inclinació cap a una cosa o una altra no només ens afecta en l'àmbit conscient. Pot ser que també influeixi en la qualitat del son.
En un estudi de la revista "Journal of Behavioral Medicine", es va fer un qüestionari a més de 3.500 adults en el qual descrivien la seva visió del món i després completaven una autoavaluació del seu son. Els investigadors van descobrir que les persones amb un nivell alt d'optimisme tenien tendència a qualificar el seu descans com a bo o molt bo. Dins d'aquesta valoració s'incloïen factors com ara el temps que tardaven a quedar-se adormits, les voltes que donaven al llit o les hores que dormien en total. Això coincideix amb el que ja sabem sobre l'actitud: que la gent optimista té tendència a esperar, i a obtenir, millors resultats de qualsevol situació.
Però l'equip d'investigadors creia que hi havia alguna cosa més. Es van preguntar si les persones optimistes se sentien millor respecte a les seves vides i, com a conseqüència, podien assimilar les experiències i desconnectar més fàcilment a la nit, o si bé més aviat l'optimisme era el resultat d'un son adequat.
Per tal d'esbrinar-ho, l'equip d'investigadors va fer un seguiment de l'estudi cinc anys després, i van repetir l'experiment amb el mateix grup de participants. Aquells que havien aconseguit una puntuació alta en optimisme però baixa en qualitat de son tenien més probabilitats de notar una millora del son aquesta altra vegada, en contraposició amb els que eren més pessimistes. Dit d'una altra manera, com els seus hàbits de son havien canviat però la seva actitud no ho havia fet, els investigadors van concloure que una actitud positiva era un factor important per convertir un repòs a mitges en un son profund.
Naturalment, no hi ha cap dubte que estar totalment descansat millora l'estat mental. Funciona en totes dues direccions, afirma l'autora de l'estudi, la Dra. Rosalba Hernandez, professora ajudant de la School of Social Work de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. "Com més dormis, més beneficis obtindràs per al teu benestar i la teva salut física".
A més, tot el cicle del son té més a veure amb la ment que amb el cos. Que creguis que has dormit malament no vol dir que de fet hagi estat així. Al primer estudi de la Dra. Hernandez, les dades sobre el son les donaven els participants, que valoraven aquesta activitat amb una puntuació. Tanmateix, durant el segon estudi l'equip també va estudiar el son real dels participants amb un petit dispositiu que mesurava el moviment durant la nit, i els resultats no van ser tan clars. Els investigadors es van adonar que alguns participants que afirmaven no dormir bé tenien un son de força qualitat. Així, potser un pessimista que creu que no dorm bé en realitat descansa com un àngel tota la nit.
Què vol dir tot això? "La manera en què tu creus que dorms és més important que com dorms en realitat", afirma el doctor Christopher Winter, metge i neuròleg especialitzat en el son dels atletes professionals. Podem preparar-nos per creure que hem dormit millor del que ho hem fet centrant-nos, per exemple, en les tres hores de son ininterromput que hem tingut entre les 3 i les 6 de la matinada, en comptes dels moments d'insomni de la resta de la nit. A més, veure el got mig ple reforça una actitud optimista, que ara ja saps que et pot ajudar a dormir millor.
Potser un pessimista que creu que no dorm bé en realitat descansa com un àngel tota la nit.
Dra. Rosalba Hernandez, professora ajudant de la School of Social Work de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign
Si ser optimista no et surt de manera natural, no et preocupis, perquè és una habilitat que es pot treballar. Hi ha petits hàbits que poden ajudar-nos a sentir-nos més positius, afirma Hernandez. Per exemple, pots escriure tres coses bones que t'han passat avui. Tant és si són irrellevants; els estudis suggereixen que fer això pot calmar la ment i preparar-te millor per dormir. També pots trobar una estona durant el dia per dedicar-la a la gratitud: donar les gràcies a un amic o a un familiar per alguna cosa. I també pots practicar l'empatia fent un voluntariat o, fins i tot, ajudant algú amb qui vius. Si l'empatia és contagiosa, potser dormir bé també ho és. I si no ho és, almenys és una idea optimista.