Art i esport: Mio Asakawa i Masami Hosono

Mio: Quin procés creatiu segueixes per crear els pentinats?



Masami: M'obro a noves cultures i amplio els meus coneixements per crear pentinats que s'adaptin als meus clients. El meu objectiu no és reproduir exactament el que hi ha a les fotos que em porten. Creo estils únics fixant-me en tots els aspectes de la persona i, per aconseguir-ho, necessito practicar constantment. Quan no tenen clar el que volen, penso en el tipus de música que els pot agradar o quina mena de feina poden tenir. Encara que em portessin una referència, si no hi entengués d'art i música, seria incapaç de visualitzar el seu look. Només en el rock-and-roll ja hi ha molta varietat. Si al client li agrada el punk new-wave londinenc dels anys 70, necessito conèixer aquest gènere en concret per fer la meva feina. M'agrada conèixer noves formes d'art i cultura i vull que els meus clients sentin que estan en bones mans.



Mio: Sempre comparteixes les novetats de la comunitat LGTBQ de Nova York amb els teus seguidors del Japó. Creus que això també forma part del teu procés creatiu?



Masami: I tant que sí. Quan vaig arribar a Nova York i vaig veure la diversitat que hi havia, em vaig sentir alleujada i segura. El Japó és un país conservador i a vegades viure allà és dur per a les persones LGTBQ. Moltes d'elles amaguen la seva inclinació sexual i altres mostren els seus prejudicis inconscients a través de comentaris discriminatoris. Comparteixo la meva experiència positiva a Nova York perquè vull demostrar que no hi ha res de dolent en formar part de la comunitat LGTBQ.



Com vas començar amb l'skateboard? Tradicionalment, la gent sol considerar-lo un esport per a nois.



Mio: Sempre m'havia agradat l'skateboard, però pensava que les noies no en feien. Quan vaig descobrir unes noies que pujaven vídeos patinant a Instagram, els vaig enviar un missatge directe i em van portar a l'skatepark. Ja no tinc aquesta visió estereotipada de gènere respecte a l'skateboard, però vull que la societat sàpiga que les dones també practiquem aquest esport. Per això pujo vídeos meus a Instagram patinant amb altres noies. Ja fa gairebé un any i mig que vaig començar. Les skaters estem molt unides i tenim una amistat molt estreta.