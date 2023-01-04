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Pòdcast Trained: Crea hàbits atòmics amb James Clear

Consells

Els teus hàbits es converteixen en la teva identitat. Crea els que vols i trenca els que no amb els consells de l'autor supervendes James Clear.

Última actualització: 4 de gener del 2023
2 min. de lectura
Com crear i trencar hàbits amb James Clear

Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.

El llibre Hàbits atòmics de James Clear, que fa tres anys que és a la llista de supervendes del New York Times, ha aconseguit que l'èxit sigui un hàbit. En aquest episodi, l'autor i emprenedor que ha inspirat milions de persones a tenir rutines més saludables s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer i ens diu ben clar que la nostra identitat reflecteix els nostres hàbits. Gràcies a les seves metàfores útils i tècniques d'actitud duradores i sorprenentment directes, inspirades en grans professionals de la psicologia, tothom pot crear hàbits per assolir l'èxit.

"Crec que els hàbits són importants perquè són la manera de representar una identitat específica, de manera que qualsevol acció és un vot per al tipus de persona que vols ser".

James Clear
Emprenedor i autor supervendes d'Hàbits atòmics

Escolta ara

Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 5 de gener del 2023

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