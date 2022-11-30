El look de Nike FC: Nicole
Cultura
La vessant creativa de la Nicole sempre es deixa veure: des dels equips de futbol locals que ha encapçalat fins a la seva pràctica artística i el seu estil personal atrevits i decidits.
"Més enllà de l'estil" és una sèrie que explora com els artistes emergents uneixen estil personal i identitat.
La Nicole Chui ens va descriure el seu estil personal per correu electrònic d'aquesta manera: "una base de futbol combinada amb un estil femení glamurós". La vam voler conèixer de seguida.
La Nicole ja jugava a futbol a Hong Kong, la ciutat on va néixer, i després de mudar-se a Londres va redescobrir la seva passió per aquest joc a través de les revistes. Ara, considera que l'esport inspira tots els aspectes de la seva vida, des del seu art i la roba que porta fins a l'equip local i la comunitat inclusiva que ha contribuït a fundar.
"Algú va descriure el meu look com: 'Sempre està a punt per jugar a futbol'", diu la Nicole. "Sempre hi ha un element esportiu no intencionat en el conjunt que porto". A aquesta artista especialista en brodats li encanta combinar colors vistosos i textures originals.
Ens hem trobat amb la Nicole a prop del seu pis, situat a l'est de Londres, i hem anat a una botiga de roba que freqüenta per crear looks amb les peces de les nostres últimes col·leccions de seleccions nacionals. Desplaça't cap avall per veure com combina equipament de futbol amb les peces preferides del seu fons d'armari.
Dona ales a la creativitat
"Els meus brodats són atrevits, directes i desacomplexats, i s'adiuen amb el que m'agrada portar. La samarreta porpra dels Països Baixos era la meva preferida, i la combino amb uns pantalons de color taronja. Així és com m'agrada lluir les samarretes. Els colors expressen perfectament la meva personalitat".
"Comença des del nivell més baix. Comença amb els teus amics, i ves avançant a partir d'aquí. Si tens una idea per a alguna cosa important, segur que t'aniran seguint".
Nicole
Creative, artista de brodats i cofundadora del Baesianz FC
Pensa de manera global
"Hong Kong no sol participar en tornejos internacionals, així que no hi ha un equip específic que m'agradi. La samarreta que trio depèn del conjunt que vulgui portar perquè s'adigui a un esquema de colors o al meu estat d'ànim".
Moda i funcionalitat
"M'encanta com queda la granota amb la faldilla, perquè es combinen diverses textures. Aquest look és fantàstic i reflecteix el meu sentiment d'alegria quan estic amb el Baesianz FC".
Fotògraf: Elliot James Kennedy
Estilista: Coco Mell
Entrevistadora: Grace Gordon