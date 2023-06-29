El professor de ioga de Nike Fabian Domenech parla sobre el teu veritable jo

Pòdcast Trained: Troba l'autenticitat amb Fabian Domenech
Consells
El professor de ioga de Nike Fabian Domenech ha donat classes per tot el món. Escolta què ha après sobre ell mateix i sobre el ioga al llarg de la seva carrera.
Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
En l'última dècada, la pràctica del ioga als Estats Units gairebé s'ha triplicat. Això no és cap sorpresa per a Fabian Domenech, que es va iniciar en aquesta pràctica mentre combinava una incipient carrera en el món de la moda, una feina a jornada completa en el sector dels serveis i un programa d'entrenament de CrossFit enmig del ritme frenètic de la ciutat de Londres. Gràcies al ioga, la meditació i els seus viatges pel món, ha après el poder de l'amor per un mateix i la importància del despreniment. En aquest episodi, el professor de ioga de Nike i entrenador de CrossFit s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per parlar sense embuts sobre la salut mental, compartir els sentiments de comunitat i de pertinença que troba en els esports i explicar-nos què podem esperar de cada classe.
"Crec que, d'alguna manera, necessitem el ioga a la nostra vida, per centrar-nos, per millorar com a éssers humans. Perquè al món hi ha molta gent, però molt poques persones humanes. Crec que el ioga et fa humà".
Fabian Domenech
Professor de ioga de Nike i entrenador de CrossFit
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.