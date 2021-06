A l'aire lliure: aprendre a estimar la natura del teu entorn

Tant en la feina com en la seva vida personal, en Marcus no deixa mai d'implicar-se amb la natura. Quan canvia el temps, guarda el caiac i passa els dies tardor buscant bolets, que admira i col·lecciona per classificar-los, però no pas per menjar-los. "No soc capaç de menjar bolets, per molt que ho desitgi i ho intenti amb totes les meves forces", explica.



Quan arriba la neu, esquia camp a través pels boscos locals buscant el rastre de guineus, conills o ossos rentadors. Al llarg de la gèlida riba del riu Niàgara, fotografia ocells que passen l'hivern a la zona, com el bec de serra mitjà, un ànec d'ulls vermells i cresta verda despentinada. Quan arriba la primavera, enregistra tots els ocells que migren per la ruta de l'Atlàntic, una de les grans rutes migratòries. Només el 2020, va documentar més de 185 espècies.