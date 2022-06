Art i esport: Zenat Begum, de Playground Coffee, amb la productora Elle Clay

Zenat: Fins i tot abans de tenir una idea, has de cultivar-la, has de posar les coses al seu lloc per recol·lectar bones idees. M'agrada extrapolar-ho tot a l'agricultura. Com a éssers humans que som, necessitem molt d'afecte i cura. Si ens protegim massa de les persones que ens envolten, el nostre treball no serà eficaç i no serà una experiència positiva per a ningú.



Elle: Si de veritat vols nodrir altres persones, abans t'has de nodrir tu.



Zenat: Com trobes moments per dedicar-te a tu mateixa abans de començar a treballar?



Elle: Segueixo esforçant-me per aconseguir-ho. Crec que actualment hi ha persones que han tingut molt de temps per conèixer-se a si mateixes en un nivell diferent, intentant processar i controlar les emocions causades per tot el que està passant. Abans d'aquesta situació, per a mi no era una prioritat pensar en com ser més forta, començar de zero, recuperar-me i mantenir o aconseguir algun tipus d'equilibri. En els últims mesos, el meu ritme ha estat més lent, però més estable. M'he centrat a intentar descobrir com puc incloure en la meva vida activitats beneficioses, com ara moments per cuidar-me, passejar, entrenar-me o meditar.



Zenat: Segur que jugues a bàsquet.



Elle: I tant que sí, però la gent no està preparada per al meu joc.



Zenat: No t'he vist a cap pista.



Elle: He tornat a jugar, però no vaig escampant la notícia perquè estic una mica rovellada i he perdut pràctica.